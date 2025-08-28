Giá vàng hôm nay (28-8): Tăng vọt

Vàng một lần nữa đang thử thách ngưỡng kháng cự quan trọng ngay dưới mức 3.400 USD/ounce và có thể còn tiếp tục tăng khi áp lực lạm phát gia tăng và các nhà đầu tư ngày càng mất niềm tin vào đồng đô la Mỹ, theo nhận định của một công ty đầu tư.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi dữ liệu thu nhập cá nhân và chi tiêu cá nhân của Mỹ sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu, bao gồm cả các chỉ số lạm phát. Fed được cho là theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát từ thu nhập cá nhân. Chỉ số giá PCE của tháng 7 được dự báo sẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số PCE cốt lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) được dự báo sẽ tăng 2,9%. Trong báo cáo tháng 6, chỉ số PCE đã tăng 2,6% và chỉ số PCE cốt lõi tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Thị trường vàng đang chứng kiến một mức cầu trú ẩn an toàn vừa phải trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, bị Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ gần đây.

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 0,04% nếu tính trong vòng 24 giờ qua và tăng 2,56% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Trong báo cáo thị trường hằng tháng, các nhà phân tích tại Schroders đã tái khẳng định quan điểm lạc quan của họ đối với vàng. Triển vọng tích cực này được đưa ra khi công ty chuyển sang quan điểm trung lập đối với cổ phiếu, lưu ý rằng các nhà đầu tư đang đánh giá thấp các rủi ro trên thị trường, đặc biệt là về lạm phát và tăng trưởng.

Các nhà phân tích duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, coi đây là một công cụ đa dạng hóa giá trị trong bối cảnh chính sách biến động, tài khóa mong manh và sự bất định ngày càng tăng của nhà đầu tư về vai trò dài hạn của trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ. Vai trò của vàng như một công cụ bảo hiểm danh mục đầu tư vẫn còn nguyên vẹn.

Nói cụ thể về vàng, ông Jim Luke, Giám đốc Quỹ Đầu tư Kim loại tại Schroders, lưu ý trong báo cáo mới nhất rằng, việc vàng duy trì mức giá quanh 3.300 USD/ounce là một điều ấn tượng.

Ông giải thích rằng vàng đã phải đối mặt với một số lực cản lớn trong quý II. Ban đầu, có vẻ như nền kinh tế đang thích ứng được với mức thuế cao hơn và thị trường lao động thay đổi do các chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn của chính phủ. Tuy nhiên, tâm lý đã thay đổi đáng kể sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng trong tháng 7, kèm theo việc điều chỉnh giảm mạnh dữ liệu của tháng 5 và tháng 6.

Mặc dù nhu cầu đầu tư trong nửa đầu năm đã tăng nhanh nhất kể từ năm 2020, Luke cho rằng vẫn còn dư địa để nhu cầu tiếp tục tăng trong nửa cuối năm. Cụ thể, ông Luke kỳ vọng nhu cầu từ các nước phương Tây như Bắc Mỹ và châu Âu sẽ bắt kịp với mức đầu tư kỷ lục tại châu Á.

Một sự hội tụ hiếm hoi trong nhu cầu vàng từ cả các nền kinh tế phương Đông và phương Tây đang thúc đẩy một đợt tăng giá đáng kể của kim loại quý này, theo nhận định của Tavi Costa, Đối tác và Chuyên gia Chiến lược Vĩ mô tại Crescat Capital.

Phát biểu tại Hội nghị PDAC 2025 ở Toronto, Costa nhận định rằng các so sánh trong lịch sử cho thấy khả năng xảy ra một đợt định giá lại mạnh mẽ đối với vàng là hoàn toàn có cơ sở. Costa đã nhấn mạnh báo cáo mới nhất của công ty ông, trong đó xem xét khả năng giá vàng có thể tăng lên những mức cao bất thường nếu Mỹ định giá lại kho dự trữ vàng của mình so với lượng trái phiếu chính phủ đang lưu hành.

Costa cũng chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương đã tích trữ vàng ở mức cao nhất trong 50 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi dự trữ vàng của Mỹ hiện ở mức thấp nhất trong 90 năm. Sự chênh lệch này, theo Costa, có thể gây áp lực buộc Mỹ phải xem xét lại chính sách vàng của mình.

VIỆT VƯƠNG