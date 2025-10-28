Giá vàng hôm nay (28-10): Giá vàng nhẫn, vàng miếng lao dốc

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng giảm so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều, mức giảm nhiều nhất 800.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức cao nhất 147,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng.
Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn Bảo Tín Minh Châu là 1 triệu đồng/lượng mua vào.
|Giá vàng hôm nay (28-10): Giá vàng miếng lao dốc. Ảnh minh họa: markettimes.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 28-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 27-10
|Rạng sáng 28-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|147,2
|149,2
|146,9
|148,4
|-300
|-800
|DOJI
|147,5
|149,2
|146,9
|148,4
|-600
|-800
|PNJ
|147,2
|149,2
|146,9
|148,4
|-300
|-800
|Bảo Tín Minh Châu
|148,2
|149,2
|147,9
|148,4
|-300
|-800
|Phú Quý SJC
|146,7
|149,2
|146,9
|148,4
|+200
|-800
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (28-10) đồng loạt giảm sâu ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức rất cao. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 152 triệu đồng/lượng bán ra, vẫn cao hơn nhiều so với giá vàng miếng.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
|Ảnh minh họa: baohatinh.vn
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,8 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 700.000 đồng/lượng) và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng).
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng) và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 900.000 đồng/lượng).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng mua và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay niêm yết quanh ngưỡng 3.992,2 USD/ounce (tương đương 127,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 223,6 USD/ounce, tương đương tăng 5,93% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 21,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ vào thứ Hai, sau tin tức cuối tuần rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại lớn. Điều này có thể giúp giảm bớt rủi ro kinh tế và căng thẳng địa chính trị - những yếu tố từng khiến vàng bứt phá lên kỷ lục 4.380 USD/ounce hồi đầu tuần trước. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng mạnh, vàng bị cho là đã vượt quá giá trị thực, dẫn đến làn sóng chốt lời ngắn hạn trên thị trường. Áp lực bán kỹ thuật cũng xuất hiện trên cả hai kim loại vàng và bạc.
Các báo cáo cho biết chi phí vay mượn bạc tại London đã giảm từ mức cao kỷ lục, cho thấy thanh khoản đã quay trở lại thị trường bạc, theo Bloomberg. Tỷ lệ cho thuê bạc giảm xuống 5,6% vào thứ Hai, sau khi tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 34,9% vào ngày 9-10, theo dữ liệu của Bloomberg. Hiệp hội Thị trường Kim loại Quý London (LBMA) đang xem xét việc công bố hằng tuần lượng tồn kho bạc, với Giám đốc điều hành Ruth Crowell cho biết kim loại trắng này sẽ được ưu tiên hơn vàng.
Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến vào chiều thứ Tư sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lần thứ hai liên tiếp để hỗ trợ thị trường việc làm đang chao đảo, dù có sự phản đối từ một số quan chức lo ngại về lạm phát. Dữ liệu mới công bố hôm thứ Sáu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng chậm nhất trong 3 tháng, củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần này. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn chia rẽ. Một số lo ngại cắt giảm quá đà, trong khi những người khác muốn giảm sâu hơn, giữa bối cảnh thiếu hụt dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đang đóng cửa.
Thông thường, lãi suất thấp có lợi cho vàng - vốn là tài sản không sinh lãi, do làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ. Tuy nhiên, khi tâm lý rủi ro được cải thiện nhờ triển vọng thương mại, nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi vàng để tìm đến tài sản sinh lời cao hơn như chứng khoán.
VIỆT VƯƠNG