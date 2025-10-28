Giá vàng hôm nay (28-10): Giá vàng nhẫn, vàng miếng lao dốc

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng giảm so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều, mức giảm nhiều nhất 800.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức cao nhất 147,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn Bảo Tín Minh Châu là 1 triệu đồng/lượng mua vào.

Giá vàng hôm nay (28-10): Giá vàng miếng lao dốc. Ảnh minh họa: markettimes.vn



Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 28-10 như sau: