Giá vàng hôm nay (27-9): Trong nước bất động, thế giới tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay ổn định ở ngưỡng cao.
Cụ thể, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.
Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với rạng sáng qua.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 27-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 26-9
|Rạng sáng 27-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|132,5
|134,5
|132,5
|134,5
|-
|-
|SJC
|132,5
|134,5
|132,5
|134,5
|-
|-
|PNJ
|132,5
|134,5
|132,5
|134,5
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|132,5
|134,5
|132,5
|134,5
|-
|-
|Phú Quý
|132
|134,5
|132
|134,5
|-
|-
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (27-9) tiếp tục ổn định so với sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay tăng, với giá vàng giao ngay ở mức 3.760,8 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,33% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 12,5 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.760.8 USD/ounce (tương đương khoảng 120 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vừa được công bố và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.777,79 USD/ounce vào lúc 11 giờ 4 phút, giờ miền Đông (tứ 22 giờ 04 phút, giờ Hà Nội) ngày 26-9 sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.790,82 USD/ounce hồi đầu tuần. Kim loại quý này đã tăng khoảng 2,5% trong tuần. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 1% lên 3.807,90 USD.
Theo Reuters, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa được công bố đã đạt kết quả đúng như dự đoán, tăng 0,3% trong tháng 8, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7.
Chỉ số PCE cốt lõi (trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, cũng phù hợp với kỳ vọng và thấp hơn mức tăng 0,3% trong hai tháng trước đó.
Dữ liệu lạm phát PCE đang được cho là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi rất chặt chẽ.
"Số liệu PCE hằng tháng vẫn phù hợp, mặc dù thu nhập và chi tiêu cá nhân cao hơn một chút so với kỳ vọng. Không có gì trong số liệu này ngăn cản Fed cân nhắc một đợt cắt giảm lãi suất thận trọng khác tại cuộc họp tháng 10", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.
Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư hiện đánh giá 88% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 10 và 65% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm thêm vào tháng 12.
Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng kỳ hạn tháng 12 đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại 3.900 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán trong ngắn hạn là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 3.650 USD/ounce.
Trong một diễn biến khác, phát biểu tại hội nghị PDAC 2025 ở Toronto (Canada), ông Tavi Costa, đối tác và chiến lược gia vĩ mô tại Crescat Capital, nhấn mạnh sự hội tụ hiếm hoi về nhu cầu vàng từ cả nền kinh tế phương Đông và phương Tây đang thúc đẩy đà tăng giá đáng kể của kim loại quý này, và bạc đang trên đà tăng mạnh trở lại mức cao nhất mọi thời đại.
Hiện nay, giá trị dự trữ vàng của Mỹ chiếm khoảng 2% tổng số trái phiếu kho bạc đang lưu hành, so với mức khoảng 17% vào những năm 1970 và gần 40% vào những năm 1940.
"Và nếu chúng ta quay lại mức 17%, giá vàng sẽ quay lại mức 25.000 USD/ounce, hoặc nếu quay lại mức 40%, giá sẽ gần 55.000 USD/ounce", Costa giải thích, đồng thời lưu ý rằng đây không phải là mục tiêu giá nhưng có tác dụng minh họa cho tiềm năng thay đổi định giá đáng kể.
Ông chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương đã tích lũy vàng ở mức cao nhất trong 50 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi dự trữ vàng của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 90 năm. Costa cho rằng sự khác biệt này có thể gây áp lực buộc Mỹ phải xem xét lại chính sách vàng của mình.
THU UYÊN