Giá vàng hôm nay (27-9): Trong nước bất động, thế giới tăng mạnh

Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.760.8 USD/ounce (tương đương khoảng 120 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay.. Ảnh: Adobe Stock

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vừa được công bố và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.777,79 USD/ounce vào lúc 11 giờ 4 phút, giờ miền Đông (tứ 22 giờ 04 phút, giờ Hà Nội) ngày 26-9 sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.790,82 USD/ounce hồi đầu tuần. Kim loại quý này đã tăng khoảng 2,5% trong tuần. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 1% lên 3.807,90 USD.

Theo Reuters, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa được công bố đã đạt kết quả đúng như dự đoán, tăng 0,3% trong tháng 8, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7.

Chỉ số PCE cốt lõi (trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, cũng phù hợp với kỳ vọng và thấp hơn mức tăng 0,3% trong hai tháng trước đó.

Dữ liệu lạm phát PCE đang được cho là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi rất chặt chẽ.

"Số liệu PCE hằng tháng vẫn phù hợp, mặc dù thu nhập và chi tiêu cá nhân cao hơn một chút so với kỳ vọng. Không có gì trong số liệu này ngăn cản Fed cân nhắc một đợt cắt giảm lãi suất thận trọng khác tại cuộc họp tháng 10", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.