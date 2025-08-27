Giá vàng hôm nay 27/8/2025: SJC và nhẫn tăng thẳng đứng, khi nào mới ngừng?

Giá vàng thế giới hôm nay 27/8/2025

Tới 19h45 ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.377 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.428 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 26/8 cao hơn khoảng 28,6% (tương đương 752 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 109 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 26/8 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có thêm một tín hiệu xấu. Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy doanh số bán hàng hóa lâu bền trong tháng 7 tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã giảm 2,8% trong tháng trước.

Vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần còn nhờ lực đẩy từ kênh trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài viết đăng trên Truth Social hôm 25/8, tuyên bố bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed với lý do bà liên quan tới cáo buộc gian lận thế chấp.