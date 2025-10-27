Giá vàng hôm nay (27-10): Làn sóng tăng giá tạm dừng

27/10/2025 06:33

Giá vàng hôm nay (27-10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng đứng yên sau những phiên biến động mạnh trong tuần; vàng thế giới khởi động tuần mới với phiên đi xuống sau 9 tuần liên tiếp tăng giá.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Vàng miếng hôm nay ổn định cả giá mua vào và bán ra so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều.

DOJI giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi giá vàng miếng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC ổn định giá vàng miếng ở mức 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (27-10) đứng yên sau những phiên biến động mạnh trong tuần. Ảnh minh họa: nhandan.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng ngày 27-10 như sau:

Vàng
Rạng sáng 26-10
Rạng sáng 27-10
Chênh lệch
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
DOJI
147,5
149,2
147,5
149,2
-
-
SJC
147,2
149,2
147,2
149,2
-
-
PNJ
147,2
149,2
147,2
149,2
-
-
Bảo Tín Minh Châu
148,2
149,2
148,2
149,2
-
-
Phú Quý SJC
146,7
149,2
146,7
149,2
-
-

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đi ngang ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá so với hôm qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý cũng đi ngang ở cả hai chiều, hiện ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay     

Giá vàng thế giới giảm 47 USD/ounce so với phiên chốt cuối tuần trước, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.074 USD/ounce (tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới khởi động tuần mới với phiên đi xuống sau 9 tuần liên tiếp tăng giá. Ảnh minh họa: Reuters

Sau 9 tuần liên tiếp tăng giá, thị trường vàng tuần qua khép lại trong sắc đỏ, sau một đợt bán tháo kịch tính và biến động mạnh.

Kim loại quý này bắt đầu tuần với đà tăng mới đầy lạc quan, đóng cửa ở mức kỷ lục hơn 4.355 USD/ounce vào thứ Hai tuần trước. Tuy nhiên, làn sóng bán ra mạnh mẽ tại phiên mở cửa thị trường London vào sáng hôm sau nhanh chóng biến thành một “cơn sóng thần”, khiến vàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Mặc dù đợt sụt giảm đột ngột này đã khiến đà tăng hưng phấn của vàng tạm nguội bớt, một số nhà phân tích cho rằng, thiệt hại kỹ thuật vẫn ở mức hạn chế, khi giá vẫn trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn là 4.000 USD/ounce.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng, áp lực bán ra có thể chưa kết thúc. “Tôi chưa vội quay lại thị trường, vì đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu do dòng tiền chứ không phải do dữ liệu. Nói cách khác, chỉ số CPI yếu hơn kỳ vọng sẽ mở đường cho việc cắt giảm lãi suất, từ đó hỗ trợ cho vàng. Nhưng liệu 4.000 USD có phải là đáy hay không thì vẫn còn quá sớm để khẳng định. Đợt giảm mạnh xuống 4.000 USD báo hiệu một giai đoạn tích lũy mới - điều vốn đã được mong đợi và cần thiết”, ông Ole Hansen phân tích.

Mặc dù vàng có vẻ đang bước vào giai đoạn tích lũy mới, tương tự như giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 sau khi giá vượt mốc 3.000 USD/ounce, các nhà phân tích lưu ý rằng, những yếu tố cơ bản thúc đẩy vàng tăng hơn 60% trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Michael Brown, Chuyên viên phân tích cấp cao tại Pepperstone, dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.000 - 4.400 USD/ounce trong ngắn hạn, với rủi ro thiên về xu hướng tăng do nợ công toàn cầu tiếp tục phình to và ngân hàng trung ương các nước vẫn tăng dự trữ vàng. Ông chia sẻ: “Những gì chúng ta thấy trong thời gian gần đây giống như đỉnh điểm của một đợt tăng hình parabol đi quá xa, quá nhanh và kết thúc bằng cú điều chỉnh mạnh, khi nhà đầu tư mới thoát lệnh và những người lâu năm chốt lời”.

Dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này dự kiến vẫn hạn chế do Quốc hội chưa thông qua gói tài chính mới, nhưng tâm điểm sẽ là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một số nhà phân tích nhận định rằng, khi vàng vẫn giữ trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, thị trường đã phần nào phản ánh kỳ vọng nới lỏng của Fed.

KHÁNH MINH

              Kinh doanh
              • Mặc định

