Giá vàng hôm nay (27-10): Làn sóng tăng giá tạm dừng

Sau 9 tuần liên tiếp tăng giá, thị trường vàng tuần qua khép lại trong sắc đỏ, sau một đợt bán tháo kịch tính và biến động mạnh.

Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý cũng đi ngang ở cả hai chiều, hiện ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Kim loại quý này bắt đầu tuần với đà tăng mới đầy lạc quan, đóng cửa ở mức kỷ lục hơn 4.355 USD/ounce vào thứ Hai tuần trước. Tuy nhiên, làn sóng bán ra mạnh mẽ tại phiên mở cửa thị trường London vào sáng hôm sau nhanh chóng biến thành một “cơn sóng thần”, khiến vàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Mặc dù đợt sụt giảm đột ngột này đã khiến đà tăng hưng phấn của vàng tạm nguội bớt, một số nhà phân tích cho rằng, thiệt hại kỹ thuật vẫn ở mức hạn chế, khi giá vẫn trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn là 4.000 USD/ounce.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng, áp lực bán ra có thể chưa kết thúc. “Tôi chưa vội quay lại thị trường, vì đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu do dòng tiền chứ không phải do dữ liệu. Nói cách khác, chỉ số CPI yếu hơn kỳ vọng sẽ mở đường cho việc cắt giảm lãi suất, từ đó hỗ trợ cho vàng. Nhưng liệu 4.000 USD có phải là đáy hay không thì vẫn còn quá sớm để khẳng định. Đợt giảm mạnh xuống 4.000 USD báo hiệu một giai đoạn tích lũy mới - điều vốn đã được mong đợi và cần thiết”, ông Ole Hansen phân tích.

Mặc dù vàng có vẻ đang bước vào giai đoạn tích lũy mới, tương tự như giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 sau khi giá vượt mốc 3.000 USD/ounce, các nhà phân tích lưu ý rằng, những yếu tố cơ bản thúc đẩy vàng tăng hơn 60% trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Michael Brown, Chuyên viên phân tích cấp cao tại Pepperstone, dự báo giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.000 - 4.400 USD/ounce trong ngắn hạn, với rủi ro thiên về xu hướng tăng do nợ công toàn cầu tiếp tục phình to và ngân hàng trung ương các nước vẫn tăng dự trữ vàng. Ông chia sẻ: “Những gì chúng ta thấy trong thời gian gần đây giống như đỉnh điểm của một đợt tăng hình parabol đi quá xa, quá nhanh và kết thúc bằng cú điều chỉnh mạnh, khi nhà đầu tư mới thoát lệnh và những người lâu năm chốt lời”.

Dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này dự kiến vẫn hạn chế do Quốc hội chưa thông qua gói tài chính mới, nhưng tâm điểm sẽ là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một số nhà phân tích nhận định rằng, khi vàng vẫn giữ trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, thị trường đã phần nào phản ánh kỳ vọng nới lỏng của Fed.

KHÁNH MINH