Giá vàng hôm nay (26-9): Đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng giảm mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 132,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác là 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 26-9 như sau:

Vàng

Rạng sáng 25-9

Rạng sáng 26-9

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

SJC

133,1

135,1

132,5

134,5

- 600

- 600

DOJI

133,1

135,1

132,5

134,5

- 600

- 600

PNJ

133,1

135,1

132,5

134,5

- 600

- 600

Bảo Tín

Minh Châu

133,1

135,1

132,5

134,5

- 600

- 600

Phú Quý SJC

132,6

135,1

132

134,5

- 600

- 600



Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay