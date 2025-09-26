Giá vàng hôm nay (26-9): Đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng giảm mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 132,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác là 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 26-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 25-9
|Rạng sáng 26-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|133,1
|135,1
|132,5
|134,5
|- 600
|- 600
|DOJI
|133,1
|135,1
|132,5
|134,5
|- 600
|- 600
|PNJ
|133,1
|135,1
|132,5
|134,5
|- 600
|- 600
|Bảo Tín
Minh Châu
|133,1
|135,1
|132,5
|134,5
|- 600
|- 600
|Phú Quý SJC
|132,6
|135,1
|132
|134,5
|- 600
|- 600
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (26-9) đồng loạt lao dốc ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất là 800.000 đồng/lượng, mức niêm yết cao nhất là 132 triệu đồng/lượng bán ra.
|Giá vàng hôm nay (26-9): Giá vàng nhẫn giảm mạnh. Ảnh minh họa: baohatinh.vn
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.747,6 USD/ounce (tương đương 105,23 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 2,6 USD/ounce, tương đương giảm 0,07% nếu tính trong vòng 24 giờ qua và tăng 364,8 USD/ounce, tương đương tăng 10,79% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 29,27 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
|Ảnh minh họa: kitco.com
Giá vàng giảm nhẹ sau báo cáo kinh tế của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Một phần do tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng trên thị trường vào cuối tuần này, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý tăng lên. Hợp đồng vàng giao tháng 12-2025 giảm 0,10 USD, xuống còn 3.768,50 USD/ounce.
Thị trường vàng vẫn giữ vững trên mức 3.700 USD/ounce, mặc dù đang chịu một số áp lực bán ra sau khi tăng trưởng GDP quý II của Mỹ được điều chỉnh tăng đáng kể.
Báo cáo lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý II-2025 cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 3,8% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 - một sự cải thiện so với ước tính trước đó là 3,3%.
Dữ liệu này vượt kỳ vọng của giới phân tích, vốn dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ giữ nguyên như trong ước tính lần hai.
Thị trường vàng đang giao dịch trong vùng tích cực trước khi báo cáo được công bố, nhưng đã giảm nhẹ ngay sau phản ứng ban đầu với dữ liệu kinh tế mạnh hơn. Giá vàng giao ngay gần nhất được ghi nhận ở mức 3.747,6 USD/ounce.
Cùng với con số tăng trưởng tích cực, báo cáo còn ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong chi tiêu tiêu dùng của Mỹ, với mức tăng 2,5%, tăng mạnh so với ước tính trước đó là 1,6%.
Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management lưu ý rằng, với mức tăng trưởng 3,8%, hoạt động kinh tế vẫn vượt qua mức lạm phát cao hiện tại.
Tuy nhiên, về mặt tích cực đối với vàng, ông Zaccarelli cho rằng, dữ liệu kinh tế cải thiện sẽ không mang lại nhiều động lực cho thị trường chứng khoán Mỹ.
VIỆT VƯƠNG