Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Thế giới đi ngang, SJC thẳng tiến lập kỷ lục mới

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2025

Lúc 20h (ngày 25/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.371 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.368 USD/ounce.

Giá vàng mở đầu tuần mới tại thị trường Mỹ giảm nhẹ. Thứ Sáu tuần trước, thị trường đã phản ứng tích cực với phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Ông Powell phát đi tín hiệu Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9 tới, giúp thị trường chứng khoán phục hồi và gây áp lực lên đồng USD.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại về sự không chắc chắn. Lạm phát tại Mỹ cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Điều này khiến các nhà hoạch định chính sách của Fed chia rẽ về quan điểm cắt giảm lãi suất.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước, đứng ở mức 97,89 điểm.

Giá dầu thô tăng nhẹ và đang giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,337%.