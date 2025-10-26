Giá vàng hôm nay 26/10/2025: Sóng tăng tạm dừng, vàng chờ cú bứt phá mới

Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.259 USD/ounce và nhanh chóng tăng từ vùng 4.220 USD lên 4.350 USD, đạt đỉnh tuần 4.380 USD/ounce trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa ngày đầu tuần.

Sau đó, vàng đảo chiều giảm mạnh. Ba lần không giữ được mốc 4.370 USD đã kích hoạt làn sóng bán tháo, kéo giá giảm xuống 4.325 USD, sau đó tiếp tục rơi mạnh trong phiên châu Âu từ 4.343 USD xuống 4.245 USD/ounce.

Khi ngưỡng này bị xuyên thủng, vàng lao dốc về 4.100 USD, sau đó xuống mức thấp nhất tuần quanh 4.000 USD/ounce vào sáng thứ Tư.

Sau cú giảm sâu đầu tuần, thị trường vàng trở nên thận trọng. Các vị thế đầu cơ và bán khống phần lớn bị rũ bỏ, trong khi lực mua chưa đủ mạnh để tạo đà phục hồi. Phần còn lại của tuần, giá vàng giao ngay dao động hẹp trong vùng 4.050-4.150 USD/ounce.