Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở mức 132,6 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay (25-9): Tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn



Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 25-9 như sau: