Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng hôm nay được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở mức 132,6 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
|Giá vàng hôm nay (25-9): Tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 25-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 24-9
|Rạng sáng 25-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|133
|135
|133,1
|135,1
|+100
|+100
|SJC
|133
|135
|133,1
|135,1
|+100
|+100
|PNJ
|133
|135
|133,1
|135,1
|+100
|+100
|Bảo Tín Minh Châu
|133
|135
|133,1
|135,1
|+100
|+100
|Phú Quý SJC
|132,5
|135
|132,6
|135,1
|+100
|+100
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn của hầu hết thương hiệu ổn định so với rạng sáng qua, riêng vàng nhẫn DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Cụ thể, DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều,
SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.
PNJ ổn định giá vàng nhẫn ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng nhẫn ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng đi ngang ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới giảm 4 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 3.736 USD/ounce (tương đương khoảng 119,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm. Ảnh minh họa: Reuters
Giá vàng thế giới duy trì sát mức kỷ lục gần đây sau khi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng, lạm phát và lãi suất.
Vàng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong khi đồng USD suy yếu kéo dài cũng hỗ trợ giá kim loại quý duy trì mức cao. Sự chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng khác trong tuần này cùng với dữ liệu PMI yếu của Mỹ cũng khiến thị trường thận trọng.
Giá vàng giao ngay đã đạt mức kỷ lục 3.791,1 USD/ounce vào thứ Ba và vẫn duy trì gần mức này sau đà tăng mạnh suốt tuần qua.
Tối thứ Ba vừa qua, Chủ tịch Fed Powell cảnh báo sự bất định gia tăng đối với kinh tế Mỹ, cho biết không có “lối đi an toàn” nào để vừa cắt giảm lãi suất, vừa kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng việc làm. Powell cũng lưu ý thị trường lao động đã suy yếu rõ rệt trong những tháng gần đây, nhưng lạm phát vẫn dai dẳng, gây khó khăn cho kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed.
Những bình luận này được đưa ra chỉ một tuần sau khi Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như dự đoán và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách. Giá vàng đã tăng mạnh sau động thái này, vì lãi suất thấp hơn khiến các tài sản không sinh lãi như kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn.
Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thị trường đang dự đoán Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12.
Ngoài ra, những căng thẳng địa chính trị cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Tình hình thế giới bất ổn, đặc biệt là tuyên bố của NATO về việc sẽ sử dụng mọi công cụ cần thiết để tự vệ, đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng.
Theo các nhà phân tích, giá vàng có thể sẽ tiếp tục củng cố trên mốc 3.750 USD/ounce trong ngắn hạn, có khả năng thiết lập ngưỡng kháng cự mới quanh 3.900 USD/ounce.
KHÁNH MINH