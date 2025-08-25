Giá vàng hôm nay (25-8): Giữ mức đỉnh lịch sử

Trước phiên bứt phá cuối tuần, giá vàng có nhiều biến động mạnh trong tuần qua. Đầu tuần, vàng chịu sức ép từ việc đồng USD mạnh lên, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 khi lùi về quanh mức 3.317 USD/ounce. Tâm lý thận trọng bao trùm khi giới đầu tư chờ phát biểu của ông Powell tại Hội nghị Jackson Hole.

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần qua với phiên tăng giá sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu được giới đầu tư đánh giá là mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9-2025.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.369,8 USD/ounce (tương đương khoảng 108,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Riêng, Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 119 - 122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Sang ngày 20-8, giá vàng hồi phục 0,9% lên 3.344,37 USD/ounce khi đồng bạc xanh suy yếu, và giữ tiếp đà tăng đến phiên cuối tuần ngày 22-8.

Dự báo về xu hướng vàng, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch tài chính trực tuyến FxPro, cho biết thị trường vàng đang ở thế cân bằng mong manh khi giao dịch ở khoảng giới hạn rộng. "Fed có thể nới lỏng chính sách vào tháng 9, nhưng sau đó lại tạm dừng. Sự chậm chạp này có thể khiến giới đầu tư quay trở lại với đồng USD", ông Alex Kuptsikevich dự báo.

Chantelle Schieven, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty chuyên cung cấp nghiên cứu tài chính Capitalight Research, cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 phần nào đã được phản ánh vào giá.

Vị chuyên gia này nhận thấy: "Điều có thể khiến thị trường vàng hào hứng hơn là một sự thay đổi trong tông giọng của Fed, tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động đang suy yếu và ít nhấn mạnh vào lạm phát".

Công cụ FedWatch của CME cho thấy, thị trường đang định giá ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.

Trong tuần tới, loạt số liệu kinh tế Mỹ được giới đầu tư chờ đợi, gồm: Doanh số bán nhà mới (thứ Hai), đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số niềm tin người tiêu dùng (thứ Ba), GDP quý II sơ bộ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số nhà chờ bán (thứ Năm). Đáng chú ý nhất là báo cáo lạm phát PCE cùng số liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân công bố vào thứ Sáu. Đây sẽ là những chỉ báo quan trọng giúp thị trường định hình thêm triển vọng kinh tế Mỹ và hướng đi chính sách của Fed.

TRƯỜNG AN