Giá vàng hôm nay (25-10): Lao dốc đứng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (25-10) giảm mạnh, cao nhất 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ đang mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; bán ra 148,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 25-10 như sau: