Giá vàng hôm nay (25-10): Lao dốc đứng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (25-10) giảm mạnh, cao nhất 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.
Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ đang mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; bán ra 148,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 25-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 24-10
|Rạng sáng 25-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|147,5
|149,5
|146,5
|148,5
|-1.000
|-1000
|SJC
|147,5
|149,5
|146,5
|148,5
|-1.000
|-1000
|PNJ
|147,5
|149,5
|146,5
|148,5
|-1.000
|-1000
|Bảo Tín Minh Châu
|147,5
|149,5
|147,8
|148,8
|+300
|-700
|Phú Quý
|147
|149,5
|146
|148,5
|-1.000
|-1000
|Giá vàng hôm nay (25-10): Giảm mạnh với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: vietnamnet.vn
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (25-10) giảm mạnh.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 900.000 đồng/lượng) và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 900.000 đồng/lượng) và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 900.000 đồng/lượng) so với sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay giảm, với giá vàng giao ngay ở mức 4.111,20 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.111,20 USD/ounce (tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,1% xuống còn 4.140,90 USD/ounce.
Giá vàng đã hạn chế đà giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố yếu hơn dự kiến một chút. Ngày 24-10, Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% trong tháng 9, sau khi tăng 0,4% trong tháng 8. Trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 9, CPI đã tăng 3%, so với mức tăng 2,9% trong tháng 8.
Việc công bố báo cáo CPI đã bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa một phần, nhưng cuối cùng nó đã được công bố để giúp Cục An sinh Xã hội tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt năm 2026, mang lại lợi ích cho hàng triệu người về hưu và người nhận trợ cấp.
|Giá vàng thế giới hôm nay (25-10) giao dịch ở mức 4.111,20 USD/ounce. Ảnh: observervoice.com
“Đây là một con số khá tích cực, và trong tương lai, nó mở đường cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới, như đã được dự đoán trước đó; đồng thời củng cố khả năng có ít nhất 2 lần cắt giảm nữa trước tháng 3-2026. Với việc chính phủ đóng cửa, chúng ta không có nhiều dữ liệu ngoài dữ liệu từ khu vực tư nhân, vì vậy, đây là một kịch bản tốt cho Fed nếu lạm phát ổn định ở mức này mà không tăng vọt, cho phép Fed tập trung hơn vào việc làm”, Eric Gerster, Giám đốc đầu tư Alphacore Wealth Advisory của Mỹ nhận định.
Giá vàng giảm củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn đang hướng đến tuần giảm giá đầu tiên sau 10 tuần tăng liên tiếp.
"Giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.124,89 USD/ounce tính đến 10 giờ 35 phút sáng, giờ miền Đông (tức 21 giờ 35 phút, giờ Hà Nội) ngày 24-10, sau khi giảm gần 2% vào đầu phiên. Vàng và bạc đang phục hồi khi chỉ số CPI cốt lõi của tháng 9 thấp hơn kỳ vọng, nhưng điều đó khó có thể đủ để bù đắp cho đợt bán tháo diễn ra trong tuần này. Diễn biến giá cho thấy vàng, và đặc biệt là bạc, cần tiếp tục giảm trước khi ổn định”, Tai Wong, một nhà giao dịch độc lập, nhận định.
Giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.381,21 USD/ounce vào thứ Hai, nhưng kể từ đó đã giảm hơn 6% do các nhà đầu tư chốt lời và dấu hiệu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dịu bớt đã làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Ngày 23-10, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, trước thời hạn ngày 1-11 để áp đặt mức thuế mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, nhận định: “Nếu giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh thị trường rõ rệt hơn, có thể xuống mức 3.850 USD/ounce, mức hỗ trợ chính tiếp theo”.
THU UYÊN