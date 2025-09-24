Giá vàng hôm nay (24-9): Tăng 'chóng mặt'

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (24-9) đồng loạt tăng cao, tăng 1,4-1,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu đồng/lượng).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 24-9 như sau: