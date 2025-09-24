Giá vàng hôm nay (24-9): Tăng 'chóng mặt'

24/09/2025 07:10

Giá vàng hôm nay (24-9): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng vọt so với hôm qua, mức tăng cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng và giao dịch ở mức rất cao; giá vàng thế giới tăng mạnh so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.785,98 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (24-9) đồng loạt tăng cao, tăng 1,4-1,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu đồng/lượng).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 24-9 như sau:

Vàng
Rạng sáng 23-9
Rạng sáng 24-9
Chênh lệch
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
SJC
131,6
133,6
133
135
+1400
+1400
DOJI
131,6
133,6
133
135
+1400
+1400
PNJ
131,6
133,6
133
135
+1400
+1400
Bảo Tín Minh Châu
131,6
133,6
133
135
+1400
+1400
Phú Quý SJC
131
133,6
132,5
135
+1500
+1400

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng 1 – 1,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Ảnh minh họa: thuonggiaonline.vn     

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3 – 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay  

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 3.785,98 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 1,22% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 45,65 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.785,98 USD/ounce (tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 13,9 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com    

Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục mới vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Tuần trước, Fed đã giảm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ còn ít nhất hai lần giảm nữa trong năm 2025. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu gần 10% từ đầu năm cũng khiến vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên hấp dẫn hơn. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang việc công bố chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào thứ Sáu.

Ngân hàng Commerzbank cho biết trong một lưu ý rằng, lực mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư ETF - được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, lo ngại về sự độc lập của Fed và các diễn biến địa chính trị - cũng có thể thúc đẩy giá vàng.

Một khảo sát của Bank of America cũng cho thấy vàng đã trở thành giao dịch đông đảo thứ hai trên thị trường, chỉ sau nhóm cổ phiếu “Magnificent Seven” (bảy công ty công nghệ lớn).

Các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Lý do đến từ nhiều yếu tố: Nhu cầu tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng mùa hè, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, và sự tích lũy bền bỉ của các ngân hàng trung ương.

Nếu dự báo này thành hiện thực, vàng sẽ tiếp tục giữ vị thế là tài sản hấp dẫn nhất trong giai đoạn nhiều biến động kinh tế toàn cầu.

TRƯỜNG AN

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-vang-hom-nay-24-9-tang-chong-mat-847488
Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-vang-hom-nay-24-9-tang-chong-mat-847488
Đọc tiếp
Giá cả thị trường
    Đọc tiếp
      Nổi bật
          Mới nhất
            Đọc nhiều
              Kinh doanh
              Giá vàng hôm nay (24-9): Tăng 'chóng mặt'
              • Mặc định

              THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

              Hotline: 0934 036 286

              Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

              Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

              Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

              Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

              Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

              Liên hệ quảng cáo:

              0908 377 442Email: [email protected]

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO