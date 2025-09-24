Giá vàng hôm nay (24-9): Tăng 'chóng mặt'

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (24-9) đồng loạt tăng cao, tăng 1,4-1,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu đồng/lượng).
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 24-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 23-9
|Rạng sáng 24-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|131,6
|133,6
|133
|135
|+1400
|+1400
|DOJI
|131,6
|133,6
|133
|135
|+1400
|+1400
|PNJ
|131,6
|133,6
|133
|135
|+1400
|+1400
|Bảo Tín Minh Châu
|131,6
|133,6
|133
|135
|+1400
|+1400
|Phú Quý SJC
|131
|133,6
|132,5
|135
|+1500
|+1400
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng 1 – 1,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.
|Ảnh minh họa: thuonggiaonline.vn
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 – 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3 – 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 3.785,98 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 1,22% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 45,65 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.785,98 USD/ounce (tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 13,9 triệu đồng/lượng.
|Ảnh minh họa: kitco.com
Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục mới vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Tuần trước, Fed đã giảm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ còn ít nhất hai lần giảm nữa trong năm 2025. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu gần 10% từ đầu năm cũng khiến vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên hấp dẫn hơn. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.
Giờ đây, sự chú ý chuyển sang việc công bố chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào thứ Sáu.
Ngân hàng Commerzbank cho biết trong một lưu ý rằng, lực mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư ETF - được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, lo ngại về sự độc lập của Fed và các diễn biến địa chính trị - cũng có thể thúc đẩy giá vàng.
Một khảo sát của Bank of America cũng cho thấy vàng đã trở thành giao dịch đông đảo thứ hai trên thị trường, chỉ sau nhóm cổ phiếu “Magnificent Seven” (bảy công ty công nghệ lớn).
Các chuyên gia của Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Lý do đến từ nhiều yếu tố: Nhu cầu tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng mùa hè, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ETF, và sự tích lũy bền bỉ của các ngân hàng trung ương.
Nếu dự báo này thành hiện thực, vàng sẽ tiếp tục giữ vị thế là tài sản hấp dẫn nhất trong giai đoạn nhiều biến động kinh tế toàn cầu.
TRƯỜNG AN