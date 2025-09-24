Giá vàng hôm nay 24/9/2025 lên đỉnh cao kỷ lục, SJC rập rình tăng theo

Giá vàng trong nước hôm nay 24/9/2025

Lúc 13h20' ngày 24/9, giá vàng miếng SJC được nâng lên mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay.

Trước đó, sáng 24/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 133.100.000 +100.000 135.100.000 +100.000 Doji Hà Nội 133.100.000 +100.000 135.100.000 +100.000 Doji TP.HCM 133.100.000 +100.000 135.100.000 +100.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật đầu giờ chiều 24/9

Giá vàng nhẫn được một số thương hiệu điều chỉnh tăng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức đóng cửa hôm qua.

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được nâng lên mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.