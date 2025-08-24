Giá vàng hôm nay (24-8): Vàng miếng tăng lên mức cao chưa từng có

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 34 USD/ounce so với rạng sáng qua, với giá vàng giao ngay niêm yết tại Kitco ở mức 3.372,64 USD/ounce (tương đương khoảng 107,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng vẫn dao động trong biên độ kéo dài 4 tháng qua, nhưng phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã tạo nên tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng giá sẽ tăng trong tuần tới.

Dù giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt, các nhà phân tích lưu ý rằng bất kỳ trở ngại nào trong chính sách tiền tệ của Fed cũng có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý. Kết thúc tuần, vàng giao ngay tăng 1% so với tuần trước, chủ yếu nhờ phiên tăng mạnh hôm thứ Sáu sau bài phát biểu được mong đợi của ông Jerome Powell tại hội nghị thường niên của Fed. Ông Powell cho biết nguy cơ lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể buộc Fed phải điều chỉnh chính sách tiền tệ sớm nhất ngay tháng 9. Ông nhấn mạnh: “Khi chính sách đang ở mức hạn chế, triển vọng cơ bản và sự thay đổi trong cân bằng rủi ro có thể đòi hỏi điều chỉnh lập trường chính sách”.

Naeem Aslam, Giám đốc Chiến lược Đầu tư tại Zaye Capital Markets cho rằng tuyên bố của Powell đã khiến nhiều người bất ngờ, đó là tín hiệu rõ ràng theo hướng ôn hòa, đưa giá vàng trở lại quỹ đạo tăng.

Theo Ole Hansen, Trưởng chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, Fed đã mở rộng cánh cửa cho nhiều đợt cắt giảm lãi suất đến cuối năm, trong bối cảnh đường cong lợi suất dự kiến sẽ dốc hơn và đồng USD suy yếu - những điều kiện thuận lợi cho vàng. Tuy nhiên, để chạm lại đỉnh kỷ lục hồi tháng 4 với hơn 3.500 USD/ounce, vàng cần vượt ngưỡng 3.450 USD.

Christopher Vecchio, Trưởng chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com nhận định, dù mùa hè yên ắng, vàng đã sẵn sàng bứt phá khi Fed chuẩn bị nới lỏng lãi suất, nhất là khi lạm phát tiến sát 3%.

Khảo sát vàng mới nhất của Kitco cho thấy tất cả 13 nhà phân tích tham gia đều không đưa ra dự báo tiêu cực: 62% lạc quan, còn lại 38% giữ quan điểm trung lập. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 194 nhà đầu tư cá nhân tham gia, có 59% dự báo giá vàng tăng, 18% giảm và 23% cho rằng đi ngang.

KHÁNH MINH