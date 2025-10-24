Giá vàng hôm nay (24-10): Bật tăng trở lại

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng cả ở chiều mua vào và bán ra so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC thu mua vàng miếng với giá 147 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng) và bán ra ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng (tăng 900 nghìn đồng/lượng).

Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán giá, hiện giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (24-10): Vàng miếng, vàng nhẫn cùng bật tăng trở lại. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn



Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 24-10 như sau: