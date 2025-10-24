Giá vàng hôm nay (24-10): Bật tăng trở lại

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng hôm nay tăng cả ở chiều mua vào và bán ra so với rạng sáng qua.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý SJC thu mua vàng miếng với giá 147 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng) và bán ra ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng (tăng 900 nghìn đồng/lượng).
Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán giá, hiện giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
|Giá vàng hôm nay (24-10): Vàng miếng, vàng nhẫn cùng bật tăng trở lại. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 24-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 23-10
|Rạng sáng 24-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|146,6
|148,6
|147,5
|149,5
|+900
|+900
|SJC
|146,6
|148,6
|147,5
|149,5
|+900
|+900
|PNJ
|146,6
|148,6
|147,5
|149,5
|+900
|+900
|Bảo Tín Minh Châu
|147,6
|148,6
|147,5
|149,5
|-100
|+900
|Phú Quý SJC
|146
|148,6
|147
|149,5
|+1000
|+900
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng so với rạng sáng qua.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn PNJ tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới tăng 74 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.124 USD/ounce (tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 18,5 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh minh họa: Kitco
Giá vàng tăng hơn 1% vào thứ Năm sau hai phiên giảm liên tiếp, khi rủi ro địa chính trị gia tăng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại, trong lúc giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố vào hôm nay.
“Tất cả các yếu tố cơ bản đã thúc đẩy giá vàng tăng trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn. Có một số hoạt động mua vào khi giá điều chỉnh giảm, có thể sự gia tăng căng thẳng thương mại và địa chính trị cũng góp phần vào đà tăng đó”, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.
Các nhà phân tích của JP Morgan cũng duy trì quan điểm lạc quan mạnh mẽ đối với vàng, dự báo giá có thể đạt mức trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV-2026.
“Vàng vẫn là khoản đầu tư chúng tôi có niềm tin cao nhất trong năm nay. Chúng tôi thấy dư địa tăng thêm khi thị trường bước vào chu kỳ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất”, bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa toàn cầu của JP Morgan, cho biết.
Theo ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược kim loại cơ bản và kim loại quý của JP Morgan, sự kết hợp giữa “chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed cùng với nỗi lo lạm phát đình trệ, quan ngại về tính độc lập của Fed và xu hướng phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ” sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của vàng.
Giới đầu tư hiện tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào hôm nay, được xem là tín hiệu rõ ràng nhất về lạm phát trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới. Dự kiến, dữ liệu sẽ cho thấy lạm phát cơ bản duy trì ở mức 3,1% trong tháng 9.
Thị trường hiện đã định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) và một đợt cắt giảm khác có thể diễn ra vào tháng 12. Vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp vì điều này làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.
KHÁNH MINH