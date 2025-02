Giá vàng hôm nay (23-2): Kéo dài đợt tăng giá lịch sử

Giá vàng thế giới đã đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp, với giá lên mức cao chưa từng có trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Hợp đồng tương lai vàng tháng 4 ổn định trên mức 2.950 USD/ounce.

Kể từ ngày 30-12-2024, vàng đã chứng tỏ sức mạnh đáng kể, tích lũy mức tăng ấn tượng khoảng 300 USD/ounce. Đợt tăng giá này đặc biệt đáng chú ý trong những ngày gần đây, với giá giữ ổn định gần mức kỷ lục.

Đà tăng giá vàng được duy trì phần lớn là nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng do lo ngại căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính sách. Giám đốc điều hành Philip Newman Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn cao do những lo ngại liên quan đến chiến lược thuế quan của Tổng thống Donald Trump và những diễn biến xung quanh xung đột Nga-Ukraine đã hỗ trợ phần lớn mức tăng giá gần đây.

Mối lo ngại của thị trường đã gia tăng sau những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, dù Tổng thống Donald Trump tạm thời bị hoãn áp thuế đối với Canada và Mexico, nhưng những tác động rộng hơn của các chính sách thương mại của ông vẫn tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường.

Những lo ngại này được phản ánh qua sự suy giảm lòng tin của người tiêu dùng Mỹ. Kết quả cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy, người Mỹ ngày càng lo lắng về tác động tiềm tàng của thuế quan đối với giá tiêu dùng.