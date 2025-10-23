Giá vàng hôm nay 23/10/2025: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, SJC rủi ro giảm sâu

Trên thế giới, tới 20h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.072 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.092 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/10 cao hơn khoảng 55,1% (tương đương tăng 1.447 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 22/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 22/10 (giờ Việt Nam) giảm sâu phiên thứ 2 liên tiếp, mất thêm 53 USD xuống 4.072 USD/ounce sau khi đã mất khoảng 200 USD trong phiên liền trước.

So với đỉnh 4.380 USD/ounce ghi nhận trước đó, giá vàng đã giảm hơn 300 USD.

Vàng giảm giá trong bối cảnh đồng USD vẫn nhích tăng lên. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng lên 99,1 điểm.