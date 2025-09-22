Giá vàng hôm nay (22-9): Vẫn ở ngưỡng cao

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall chuyển về trạng thái trung lập sau đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), trong khi giới đầu tư Main Street cũng giảm bớt thái độ lạc quan.

Một tuần chịu tác động lớn từ các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương đã mang lại nhiều biến động thăng trầm cho thị trường kim loại quý - mức tăng khá tốt cho vàng, nhưng cũng có thể đã đặt kim loại quý này tại ngã ba đường, khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất nhường chỗ cho việc phụ thuộc vào dữ liệu.

Giá vàng thế giới tăng 16 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 3.688 USD/ounce (tương đương khoảng 117,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management nhận định: “Tôi trung lập với vàng tuần này. Vàng đã tăng mạnh gần đây và dường như cần nghỉ ngơi. Cuối quý đang đến gần và với quyết định của Fed đã xong, dòng tin tức sẽ chậm lại vài tuần, tạo điều kiện cho sự điều chỉnh”.

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International lại cho rằng: “Lên. Chủ tịch Powell và FOMC đã làm đúng như mong đợi. Lãi suất thấp hơn khiến các lựa chọn thay thế vàng kém hấp dẫn. Cùng với căng thẳng ở Ukraine, Ba Lan, Gaza và vùng Caribe, điều này cho thấy vàng sẽ tăng mạnh sau đợt chốt lời ngắn”.

Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược của BNP Paribas Fortis giữ quan điểm trung lập, cho rằng vàng có thể dao động quanh 3.600 USD trong ngắn hạn, nhưng vẫn được hỗ trợ tốt do kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sắp tới.

Adam Button, Trưởng chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, dự báo: “Tăng, vì Fed cứng rắn hơn chỉ là một phép thử, và mức điều chỉnh rất nhỏ. Có rất nhiều người mua chờ đợi để bắt đáy”.

James Stanley, Chiến lược gia cấp cao tại Forex.com đồng tình: “Fed vừa cắt lãi suất trong khi lạm phát quanh 3%. Họ chưa thực sự “diều hâu” và tôi xem các nhịp điều chỉnh sâu của vàng là cơ hội mua vào”.

Sean Lusk, Đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng thị trường đã nhận được đúng như kỳ vọng từ Fed và giá vàng có thể biến động theo cả hai hướng. Ông lưu ý rằng cán cân rủi ro của vàng đang dần cân bằng hơn, khi các vấn đề địa chính trị có thể được bù đắp bởi khả năng giải quyết các tranh chấp thương mại, điều này có thể hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo đà tăng của USD có thể chỉ ngắn hạn.

Đề cập đến vai trò của các thỏa thuận thương mại lớn và bối cảnh địa chính trị (Trung Đông, Đông Âu, căng thẳng thương mại toàn cầu) như những yếu tố có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm vàng, các nhà phân tích cảnh báo khả năng có thể xảy ra điều chỉnh sâu xuống 3.200 USD vào cuối năm nếu thị trường hạ nhiệt, nhưng cũng không loại trừ kịch bản vàng có thể tăng vọt lên 3.960 - 4.000 USD nếu bất ổn tiếp diễn.

KHÁNH MINH