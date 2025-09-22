Giá vàng hôm nay 22/9/2025: Vàng miếng bật tăng mạnh lên 133,6 triệu đồng/lượng

Sáng 22/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 118,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 3.670 USD/ounce, sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 3.630 USD. Tới phiên thị trường Mỹ, giá vàng bật tăng mạnh lên 3.684 USD và lập kỷ lục lịch sử 3.707 USD vào sáng thứ Ba.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã kéo giá xuống 3.680 USD, tiếp tục giảm về 3.660 USD trong phiên thị trường châu Á và châu Âu sáng thứ Tư.

Tại thị trường Mỹ, giá vàng phục hồi lên gần 3.690 USD trước quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Như thường lệ, nhà đầu tư “mua tin đồn, bán sự thật”, khiến vàng rơi nhanh xuống 3.650 USD và chạm đáy 3.637 USD qua đêm.

Sau đó, lực mua từ thị trường châu Âu đưa giá trở lại 3.671 USD, nhưng phiên Mỹ lại kéo về mức thấp nhất tuần dưới 3.630 USD sáng thứ Năm.

Phần còn lại của tuần diễn biến khá yên ắng. Giá vàng dần phục hồi và đóng cửa quanh 3.690 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.681 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.679 USD/ounce.

Giá vàng vẫn có nhiều dự báo lạc quan. Ảnh: Thạch Thảo

Sean Lusk, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận định thị trường vàng đã phản ứng đúng kỳ vọng sau quyết định hạ lãi suất của Fed và rủi ro đang cân bằng hơn.

Ông cho rằng vàng có thể biến động theo cả hai hướng. Nếu tiến trình đàm phán thương mại với các đối tác lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Canada hay Mexico đạt tiến triển, đồng USD sẽ được hỗ trợ và gây áp lực giảm giá vàng. Ngược lại, những bất ổn địa chính trị và lạm phát gia tăng có thể tiếp tục thúc đẩy giá đi lên.