Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Thế giới 'nín thở' chờ tin nóng, SJC lập đỉnh kỷ lục

Giá vàng thế giới hôm nay 22/8/2025

Lúc 20h ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.346 USD/ounce, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex ở mức 3.344 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm quanh 3.340,5 USD/ounce sau khi báo cáo triển vọng kinh doanh sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy hoạt động kinh tế khu vực suy giảm trong tháng 8.

Theo báo cáo công bố, chỉ số hoạt động chung đã giảm mạnh xuống -0,3, thấp hơn nhiều so với mức 15,9 của tháng 7 và kỳ vọng của các nhà kinh tế là 6,8. Chỉ số đơn đặt hàng mới rơi xuống vùng âm.

Chỉ số việc làm giảm từ 10,3 xuống 5,9, phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động. Áp lực lạm phát vẫn cao, chỉ số giá phải trả tăng 8 điểm lên 66,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.