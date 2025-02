Giá vàng hôm nay 22/2/2025: Thế giới giảm, vàng nhẫn và SJC nguy cơ 'rơi tự do'

Metals Focus cho biết, các kho bạc và vàng tại New York ngày càng được lấp đầy khi các ngân hàng và nhà đầu tư tăng cường phòng ngừa rủi ro. Điều này đã tạo ra các vấn đề thanh khoản đáng kể trên thị trường OTC của London. Nhu cầu vững chắc của vàng tạo ra động lực tăng giá ngắn hạn.

Dự báo giá vàng

Vàng được coi là một kênh trú ẩn an toàn trước những rủi ro địa chính trị và lạm phát. Các nhà phân tích hàng hóa tại Metals Focus kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức cao 3.000 USD/ounce vào quý II năm nay, tuy nhiên có những rủi ro chốt lời trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích của Saxo Bank nhận định, giá vàng đạt kỷ lục mới nhờ động lực liên tục và nhu cầu trú ẩn để ứng phó động thái bất ngờ của ông Trump. Thị trường vàng hướng tới mức tâm lý lớn tiếp theo là 3.000 USD/ounce.

Citigroup đưa ra dự báo vào đầu tháng 2 rằng giá vàng được kỳ vọng sẽ đạt 3.000 USD/ounce trong vòng ba tháng tới, do căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại do Mỹ gây ra đã thúc đẩy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn.

Goldman Sachs nhận thấy tiềm năng vàng có thể tăng vọt lên 3.300 USD/ounce vào cuối năm do vị thế đầu cơ kéo dài.