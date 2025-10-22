Giá vàng hôm nay (22-10): Tiếp tục tăng cao kỷ lục, giá vàng nhẫn cao chót vót

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng phi mã so với giá sáng hôm qua ở cả 2 chiều, mức tăng nhiều nhất 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức cao nhất 152 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 152,5 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp nhất và Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào cao nhất, lần lượt là 150,9 triệu đồng/lượng và 152 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 22-10 như sau:

Vàng

Rạng sáng 21-10

Rạng sáng 22-10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

SJC

150,5

151,5

151,5

152,5

+1.000

+1.000

DOJI

150,5

151,5

151,5

152,5

+1.000

+1.000

PNJ

150,5

151,5

151,5

152,5

+1.000

+1.000

Bảo Tín

Minh Châu

151

151,5

152

152,5

+1.000

+1.000

Phú Quý SJC

150

151,5

150,9

152,5

+900

+1.000



Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (22-10) đồng loạt tăng vọt ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức rất cao. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 159,5 triệu đồng/lượng bán ra, vượt xa giá vàng miếng.