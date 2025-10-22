Giá vàng hôm nay (22-10): Tiếp tục tăng cao kỷ lục, giá vàng nhẫn cao chót vót

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng phi mã so với giá sáng hôm qua ở cả 2 chiều, mức tăng nhiều nhất 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức cao nhất 152 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 152,5 triệu đồng/lượng.
Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp nhất và Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào cao nhất, lần lượt là 150,9 triệu đồng/lượng và 152 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 22-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 21-10
|Rạng sáng 22-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|150,5
|151,5
|151,5
|152,5
|+1.000
|+1.000
|DOJI
|150,5
|151,5
|151,5
|152,5
|+1.000
|+1.000
|PNJ
|150,5
|151,5
|151,5
|152,5
|+1.000
|+1.000
|Bảo Tín
Minh Châu
|151
|151,5
|152
|152,5
|+1.000
|+1.000
|Phú Quý SJC
|150
|151,5
|150,9
|152,5
|+900
|+1.000
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (22-10) đồng loạt tăng vọt ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức rất cao. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 159,5 triệu đồng/lượng bán ra, vượt xa giá vàng miếng.
|Giá vàng hôm nay (22-10): Giá vàng nhẫn cao chót vót. Ảnh minh họa: baohatinh.vn
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,6 - 151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 800.000 đồng/lượng) và 152,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng).
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 149,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1,7 triệu đồng/lượng) và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.122,2 USD/ounce (tương đương 131,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới tăng đến 416,3 USD/ounce, tương đương tăng 11,22% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 21,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
|Ảnh minh họa: kitco.com
Đầu phiên giao dịch thứ Hai, giá vàng tương lai đã vượt qua mức tăng trong ngày lớn nhất từng được ghi nhận vào thứ Năm trước đó. Dù sau đó giá có điều chỉnh nhẹ so với mức đỉnh trong phiên, kim loại này vẫn đóng cửa cao hơn khoảng 100 USD so với ngày trước đó, cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn rất mạnh mẽ. Mô hình giao dịch đầy biến động của kim loại quý này phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng của giới đầu tư trước nhiều rủi ro đang đồng thời tác động đến nền kinh tế Mỹ.
Cùng với đó, các báo cáo mới về những rủi ro đáng kể trong ngành ngân hàng đã làm gia tăng lo ngại của các nhà giao dịch về sự ổn định của hệ thống tài chính Mỹ. Hệ quả là dòng vốn đã chuyển mạnh sang các tài sản an toàn, làm tăng đáng kể nhu cầu đối với vàng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một phần của bức tranh rủi ro lớn hơn đang đẩy giá vàng đi lên.
Ngoài ra, việc Chính phủ liên bang Mỹ đã thất bại trong việc thông qua 10 lần bỏ phiếu mở cửa lại hoạt động, làm dấy lên lo ngại về việc duy trì các chức năng thiết yếu và nguy cơ liên quan đến trần nợ.
Cùng với đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang gia tăng, gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp.
Tổng hòa giữa bất ổn tài chính, rối loạn chính trị và xung đột địa chính trị đã tạo nên một môi trường vô cùng thuận lợi cho vàng - loại tài sản trú ẩn truyền thống. Kim loại này đang liên tục phá vỡ các mức kỷ lục với tần suất chưa từng thấy.
Các nhà phân tích cho rằng nếu những yếu tố rủi ro cơ bản nói trên vẫn tiếp diễn, giá vàng có thể chạm ngưỡng 4.500 USD/ounce trong thời gian tới.
Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến trong cả ba lĩnh vực rủi ro là tài chính, chính trị và địa chính trị để tìm dấu hiệu của việc cải thiện hay tiếp tục xấu đi.
Giá vàng giảm mạnh vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ vào thứ Ba. Tâm lý ưa thích rủi ro trong thị trường chung vào đầu tuần này đã gây áp lực giảm lên kim loại trú ẩn an toàn như vàng.
Giá vàng tương lai đã đạt mức cao kỷ lục mới là 4.398 USD/ounce trong phiên hôm thứ Hai. Tuy nhiên, biến động giá hằng ngày trên thị trường vàng hiện đang ở mức cực đoan. Đây không phải là tín hiệu tích cực, và có thể cho thấy giai đoạn đỉnh điểm của xu hướng tăng dài hạn, hoặc ít nhất là báo hiệu một thời kỳ giao dịch đầy biến động và khó đoán trước - điều có thể khiến cả bên mua lẫn bên bán đầu cơ phải rút lui vì lo ngại.
Các nhà giao dịch hàng hóa đang theo dõi sát sao thị trường vàng trong tuần này, vì sự biến động quá mạnh ở thị trường này có thể lan sang các thị trường hợp đồng tương lai khác.
VIỆT VƯƠNG