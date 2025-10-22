Giá vàng hôm nay 22-10: Lao dốc không phanh

Lúc 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới chưa ngừng đà lao dốc, giảm tiếp về 4.068 USD/ounce.

Nếu tính từ mốc đỉnh kỷ lục 4.380 USD/ounce lập hôm 20-10, chỉ trong 2 ngày, giá vàng rớt thẳng đứng hơn 300 USD/ounce (-7,3%). Đây là mức giảm sốc sau khi vàng bị bán tháo.

Theo Công ty chứng khoán Thành Công, thị trường tài chính quốc tế sôi động vào phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường vàng và và bạc khi cả 2 hai đều ghi nhận mức giảm mạnh lần lượt gần 6% và 8% trong bối cảnh không quá nhiều tin tức.

Có thể đơn thuần là một đợt bán mang tính chất kỹ thuật, nhà đầu tư chốt lời tại vùng này khi mà căng thăng giữa Mỹ và Trung Quốc có phần hạ nhiệt và đồng USD phục hồi gần đây.