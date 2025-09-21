 Giá vàng hôm nay (21-9): Vàng miếng tăng phi mã

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay ổn định, với giá vàng giao ngay ở mức 3.684 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.684 USD/ounce (tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng vào thứ Sáu, hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp, vì sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ đóng cửa tăng 0,7% lên mức 3.705,80 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất chính 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, đồng thời cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ nới lỏng hơn nữa. Sau động thái này, giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 3.707,40 USD/ounce trước khi giảm trở lại.