 Giá vàng hôm nay (21-9): Vàng miếng tăng phi mã

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay (21-9) tăng 1 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 131 – 133 triệu đồng/lượng.
Phú Quý SJC thu mua vàng miếng ở mức 130,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 21-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 20-9
|Rạng sáng 21-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|130
|132
|131
|133
|+1.000
|+1.000
|SJC
|130
|132
|131
|133
|+1.000
|+1.000
|PNJ
|130
|132
|131
|133
|+1.000
|+1.000
|Bảo Tín Minh Châu
|130
|132
|131
|133
|+1.000
|+1.000
|Phú Quý
|129,3
|132
|130,5
|133
|+1.200
|+1.000
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay (21-9) cũng tăng vọt so với sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ được giao dịch ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay ổn định, với giá vàng giao ngay ở mức 3.684 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.684 USD/ounce (tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng vào thứ Sáu, hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp, vì sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ đóng cửa tăng 0,7% lên mức 3.705,80 USD/ounce.
Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất chính 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, đồng thời cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ nới lỏng hơn nữa. Sau động thái này, giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 3.707,40 USD/ounce trước khi giảm trở lại.
“Vàng vẫn tăng rất mạnh và chỉ đang tạm nghỉ sau động thái của Fed. Xu hướng tăng vẫn được duy trì, với những đỉnh cao mới chắc chắn sẽ xuất hiện. Thực tế, chúng ta có thể thấy vàng đạt 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay”, Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, nhận định.
|Giá vàng thế giới hôm nay (21-9) ở mức 3.684 USD/ounce. Ảnh: observervoice.com
Theo công cụ FedWatch của CME Group, những người tham gia thị trường dự đoán có 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 10.
Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, cho biết: “Yếu tố chính hỗ trợ giá vàng là sự mất giá liên tục của đồng USD, điều này đã diễn ra rất rõ rệt kể từ đầu năm và dự kiến sẽ tiếp tục”. Chuyên gia Nitesh Shah nói thêm: “Giá vàng đang có xu hướng tăng đáng kể và chúng tôi dự đoán rằng vào thời điểm này năm sau, một ounce sẽ có giá khoảng 4.300 USD/ounce.”
Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, với triển vọng cân bằng hơn trên Phố Wall sau quyết định lãi suất của Fed. 6 chuyên gia, tương đương 40%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 3 chuyên gia khác, tương đương 20%, dự đoán giá sẽ giảm. 6 nhà phân tích còn lại, chiếm 40% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.
Trong khi đó, 285 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco. Cụ thể, 166 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 69 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 50 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.
THU UYÊN