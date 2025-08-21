Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Vàng nhẫn lập đỉnh mới, giá thế giới lại bứt phá

Tới 20h ngày 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.342 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.395 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/8 cao hơn khoảng 27,3% (tương đương 717 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 20/8 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng khá mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi manh mối tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ có những động thái nới lỏng chính sách tiền tệ trước sức ép từ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ứng cử viên Chủ tịch Fed David Zervos phát biểu trên CNBC rằng chính sách của Fed đang quá thắt chặt. Ông Zervos là trưởng phòng phân tích chiến lược thị trường tại Jefferies LLC.