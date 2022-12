Giá vàng hôm nay 21/12: Vàng tăng mạnh, dự báo chịu áp lực vào đầu năm 2023

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh lên trên ngưỡng 1.800 USD/ounce do đồng USD giảm. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý được dự báo sẽ chịu áp lực giảm vào đầu năm 2023.

Giá vàng thế giới hôm nay: tăng vọt lên trên ngưỡng 1.800 USD/ounce. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng giảm giá chủ yếu do chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - giảm xuống ngưỡng 104 điểm. Sau khi tăng trở lại đôi chút do quan điểm diều hâu của một số quan chức Fed, đồng USD quay đầu giảm trở lại do kế hoạch của Fed vẫn là giảm tốc độ tăng lãi suất và sẽ ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ từ nửa sau năm 2023.

Vàng tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng khá mạnh lên trên ngưỡng 76 USD/thùng (WTI) và trên 80 USD/thùng (Brent).

Nước Mỹ đang đẩy mạnh mua dầu, trong khi đó mùa đông lạnh khiến châu Âu tiêu thụ nhiều dầu và khí, qua đó làm giảm tỷ lệ các kho dầu khí dự trữ của khu vực này. Dầu tăng còn do giới đầu tư kỳ vọng vào việc Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế sau Covid.