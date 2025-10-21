Giá vàng hôm nay 21/10/2025: Rung lắc đã qua, vàng trở lại đường đua

Giá vàng thế giới

Lúc 20h ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở 4.318 USD/ounce, tăng 1,47% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt 4.340 USD/ounce.

Tâm lý nhà đầu tư khởi sắc khi Mỹ và Trung Quốc nỗ lực xoa dịu căng thẳng thương mại. Tổng thống Donald Trump cuối tuần qua cho biết mức thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc là “không bền vững”, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận mới. Tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ gặp Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tại Malaysia nhằm hạ nhiệt căng thẳng và thảo luận các biện pháp giảm leo thang.

Tại Trung Quốc, GDP quý III tăng 4,8% so với cùng kỳ, nhỉnh hơn dự báo, tạo nền tảng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5%. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy bán lẻ và đầu tư cố định suy yếu, trong khi sản xuất công nghiệp tăng bất ngờ 6,5%, vượt mọi dự báo. Giới quan sát nhận định đây là tuần “then chốt” khi Bắc Kinh tổ chức Hội nghị Trung ương 4 để bàn định hướng phát triển 5 năm tới.

Tại Mỹ, chính phủ liên bang bước sang ngày thứ 20 đóng cửa sau khi Thượng viện thất bại lần thứ 10 trong nỗ lực thông qua ngân sách. Đây là đợt ngừng hoạt động dài thứ ba trong lịch sử, khiến Hạ viện tạm dừng làm việc từ ngày 19/9 đến nay.