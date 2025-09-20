Giá vàng hôm nay 20/9/2025: Vàng SJC diễn biến thế nào sau khi thế giới chốt lời?

Giá vàng chứng kiến hoạt động bán chốt lời mạnh mẽ sau khi các nhà kinh tế cho rằng động thái mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là một "chu kỳ nới lỏng thận trọng".

Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho đến cuối năm. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế cho rằng động thái này chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường về một hành động mạnh mẽ hơn.

Theo các nhà phân tích từ công ty nghiên cứu Metals Focus, biểu đồ mới nhất của Fed chỉ thấy một lần cắt giảm lãi suất duy nhất vào năm tới. Ngược lại, công cụ FedWatch của CME Group lại dự báo mức lãi suất sẽ giảm hơn 100 điểm cơ bản vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố hơn là chỉ chính sách lãi suất ngắn hạn. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị vẫn hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động đầu tư và giá vàng.