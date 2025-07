Giá vàng hôm nay 20/7/2025: SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng, nhẫn trơn ở mức cao

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC, chốt phiên 17/7, được niêm yết ở mức 114,2-116,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng nhẫn 9999 tại Doji kết phiên ở mức 115,9-118,4 triệu đồng/lượng, đều giữ nguyên so với mức chốt ngày hôm trước.

Tại thị trường trong nước ngày 19/7, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 119,7-121,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Richard Laterman, Giám đốc Giải pháp danh mục đầu tư tại ReSolve Asset Management, cho rằng: Sức mạnh của đồng USD không chỉ đến từ tiềm lực quân sự mà còn dựa vào sức mạnh tài chính, vốn phụ thuộc vào niềm tin vào các thể chế của Mỹ. Tuy nhiên, ông cảnh báo niềm tin này có dấu hiệu suy yếu.

Nhu cầu toàn cầu đối với USD như một đồng tiền dự trữ và với các tài sản tài chính Mỹ (như trái phiếu kho bạc) được dự báo sẽ tiếp tục giảm. Xu hướng này có thể mang lại lợi ích cho các tài sản trú ẩn an toàn và tài sản thay thế, đặc biệt là vàng, kim loại quý khác, thậm chí cả tài sản kỹ thuật số như Bitcoin.

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược tương lai và ngoại hối tại Tastylive, nhận định rằng khả năng vàng giảm sâu trong ngắn hạn là rất thấp. Vàng đang thể hiện sức mạnh ổn định, vượt qua lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và cả sức mạnh của đồng USD.

Theo ông Vecchio, dù vàng duy trì thế trung lập khi so sánh với USD, nhưng vẫn có hiệu suất vượt trội so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác như euro và bảng Anh. Việc giá vàng chưa tăng mạnh không phản ánh sự thiếu hấp dẫn, mà là do vàng đang được định giá theo đồng USD mạnh.

Ông dự báo giá vàng sẽ giữ vững ngưỡng hỗ trợ quanh 3.200 USD/ounce trong tuần tới.