Giá vàng hôm nay (20-10): Giá vàng nhẫn tăng cao chót vót

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đứng yên so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức cao nhất 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 151 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý và PNJ mua vào 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI 500.000 đồng/lượng và thấp hơn Bảo Tín Minh Châu 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 20-10 như sau:

Vàng

Rạng sáng 19-10

Rạng sáng 20-10

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

SJC

149,5

151

149,5

151

-

-

DOJI

149,5

151

149,5

151

-

-

PNJ

149

151

149

151

-

-

Bảo Tín

Minh Châu

150,5

151

150,5

151

-

-

Phú Quý SJC

149

151

149

151

-

-



Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay