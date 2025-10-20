Giá vàng hôm nay (20-10): Giá vàng nhẫn tăng cao chót vót

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đứng yên so với sáng hôm qua ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức cao nhất 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 151 triệu đồng/lượng.
Riêng thương hiệu Phú Quý và PNJ mua vào 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI 500.000 đồng/lượng và thấp hơn Bảo Tín Minh Châu 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 20-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 19-10
|Rạng sáng 20-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|149,5
|151
|149,5
|151
|-
|-
|DOJI
|149,5
|151
|149,5
|151
|-
|-
|PNJ
|149
|151
|149
|151
|-
|-
|Bảo Tín
Minh Châu
|150,5
|151
|150,5
|151
|-
|-
|Phú Quý SJC
|149
|151
|149
|151
|-
|-
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (20-10) đồng loạt “bất động” ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức rất cao. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết giá cao nhất 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.
|Giá vàng hôm nay (20-10): Giá vàng nhẫn neo ở mức rất cao. Ảnh minh họa: thethaovanhoa.vn
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,1 triệu đồng/lượng), 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500.000 đồng/lượng) và 151 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.251 USD/ounce (tương đương 135,53 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 1,8 USD/ounce, tương đương giảm 0,04% nếu tính trong vòng 24 giờ qua, ở mức 570,9 USD/ounce, tương đương tăng 15,5% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 15,47 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
|Ảnh minh họa: laodongthudo.vn
Thị trường vàng đang chịu áp lực bán mạnh khi bước vào cuối tuần, tuy nhiên kim loại quý này vẫn đang trên đà đạt được một cột mốc quan trọng.
Trong phiên giao dịch gần nhất, vàng đã đạt mức cao kỷ lục, tiến gần đến mốc 4.400 USD/ounce. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch tại Bắc Mỹ, hoạt động bán kỹ thuật và chốt lời đã gia tăng, đẩy giá vàng giảm gần 165 USD so với mức đỉnh.
Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng gần 6%. Bất chấp áp lực bán, mức tăng của giá vàng trong 9 tuần qua đã vượt qua đợt tăng tương đương cách đây 5 năm. Trong đợt tăng ngắn hạn này, giá vàng đã tăng hơn 25%, so với mức tăng 19% từ tháng 6 đến tháng 8-2020.
Dù giá vàng vẫn duy trì đà tăng mạnh, một số nhà phân tích cảnh báo rằng, nhà đầu tư nên thận trọng ở các mức giá hiện tại.
Ông Alex Kuptsikevich, Chiến lược gia trưởng thị trường tại FxPro cho biết, chưa bao giờ có chuỗi tăng giá kéo dài 10 tuần. Trong bản phân tích mới nhất về vàng, ông cũng cho rằng, kim loại quý này đang bị mua quá mức và hiện ông có quan điểm tiêu cực.
Trong một báo cáo được công bố 2 tuần trước, ông Paul Ciana, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại Bank of America cảnh báo rằng, mỗi lần vàng tăng giá liên tiếp trong 7 tuần, giá thường giảm trong vòng 4 tuần sau đó.
Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures cho biết, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động ở những mức giá cao này, khi các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời.
“Chúng ta sẽ chứng kiến một số biến động, nhưng đợt tăng giá của vàng là hợp lý. Vàng đang trở nên ngày càng quan trọng như một tài sản trú ẩn an toàn, khi hoạt động kinh tế yếu đi làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực khác. Chúng ta đang chứng kiến sự mở rộng đáng kể của thị trường, khi nhu cầu đối với các quỹ ETF dựa trên vàng tiếp tục tăng”, ông Phillip Streible nói.
VIỆT VƯƠNG