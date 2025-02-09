Giá vàng hôm nay 2/9/2025: Tăng đột biến, giá vàng liên tiếp chiếm đỉnh kỷ lục

Giá vàng thế giới hôm nay 2/9/2025

Lúc 20h (ngày 1/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.468,5 USD/ounce, tăng 0,64% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.540 USD/ounce.

Giá vàng tại thị trường châu Á tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng. Nhà đầu tư kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025, qua đó củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Theo số liệu vừa được công bố, chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã tăng trưởng trong tháng 7 vừa qua. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - đã tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn toàn khớp với kỳ vọng của thị trường.

Công cụ CME FedWatch Tool cho thấy xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp cuối tháng này đã tăng lên đến 87%. Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đang đặt cược lớn vào một động thái nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế.