Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Giảm gần 4 triệu đồng/lượng, ‘lướt sóng’ lỗ nặng

Giá vàng trong nước

Ngày đầu tuần (27/10), giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nhẹ so với cuối tuần trước đó.

Ngày 28/10, thị trường ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần. Giá vàng miếng SJC "bốc hơi" 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 143,1-145,1 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/10, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,1-148,1 triệu đồng/lượng. Các phiên tiếp theo, giá vàng miếng SJC ít biến động và chốt tuần ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC gần như không đổi, dù trong tuần có thời điểm mất gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ của SJC đi ngang, kết tuần ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần.