Giá vàng hôm nay 2/10/2025: Vàng thế giới vẫn nóng, SJC vượt xa 138 triệu đồng

Giá vàng thế giới hôm nay 2/10/2025

Tới 20h ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.872 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.899 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 1/10 cao hơn khoảng 47,5% (tương đương tăng 1.247 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 124 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 1/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 1/10 (giờ Việt Nam) có lúc tăng lên đỉnh cao lịch sử mới, gần 3.895 USD/ounce sau đó hạ nhiệt xuống còn 3.872 USD/ounce. Vàng thế giới tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn.

Giá vàng quốc tế đã lập kỷ lục mới, vượt mốc 3.890 USD/ounce có nguyên nhân chính xuất phát từ nỗi lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ tạm đóng cửa do bế tắc ngân sách, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng như một tài sản bảo vệ rủi ro.