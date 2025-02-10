Giá vàng hôm nay 2/10/2025: SJC hạ nhiệt, lùi về 138 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay 2/10/2025

Mở cửa phiên giao dịch 2/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 136.000.000 - 400.000 138.000.000 - 400.000 Doji Hà Nội 136.000.000 - 400.000 138.000.000 - 400.000 Doji TP.HCM 136.000.000 - 400.000 138.000.000 - 400.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 2/10

Giá vàng nhẫn cũng được một số thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán).