Giá vàng hôm nay (19-9): Đồng loạt lao dốc

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của nhiều thương hiệu hôm nay giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC thu mua vàng miếng ở mức 129 triệu đồng/lượng (giảm 800 nghìn đồng/lượng) và bán ra 131,7 triệu đồng/lượng (giảm 600 nghìn đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay (19-9): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá. Ảnh minh họa: tinnhanhchungkhoan.vn



Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 19-9 như sau: