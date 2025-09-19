Giá vàng hôm nay (19-9): Đồng loạt lao dốc

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng của nhiều thương hiệu hôm nay giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý SJC thu mua vàng miếng ở mức 129 triệu đồng/lượng (giảm 800 nghìn đồng/lượng) và bán ra 131,7 triệu đồng/lượng (giảm 600 nghìn đồng/lượng).
|Giá vàng hôm nay (19-9): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá. Ảnh minh họa: tinnhanhchungkhoan.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 19-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 18-9
|Rạng sáng 19-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|130,3
|132,3
|130
|132
|-300
|-300
|SJC
|130,3
|132,3
|130
|132
|-300
|-300
|PNJ
|130,3
|132,3
|130
|132
|-300
|-300
|Bảo Tín Minh Châu
|130,3
|132,3
|130
|132
|-300
|-300
|Phú Quý SJC
|129,8
|132,3
|129
|131,7
|-800
|-600
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu đồng loạt được điều chỉnh giảm so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,3 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới giảm 44 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện neo ở mốc 3.644 USD/ounce (tương đương khoảng 116,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa: The Star
Giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời, sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục trong phiên trước đó, khi thị trường đánh giá lập trường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Hôm thứ Tư, Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái và để ngỏ khả năng tiếp tục nới lỏng, nhưng đồng thời cảnh báo về lạm phát dai dẳng, làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ điều chỉnh chính sách trong tương lai.
Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả động thái này như một biện pháp quản lý rủi ro nhằm ứng phó với thị trường lao động suy yếu, nhưng nhấn mạnh rằng Fed không vội vàng bắt đầu chu kỳ nới lỏng.
“Có một số nhầm lẫn xung quanh nhận xét của Powell về việc cắt giảm lãi suất như một biện pháp quản lý rủi ro, sự không chắc chắn đó đã thúc đẩy hoạt động chốt lời”, Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.
“Tuy nhiên, tôi tin rằng xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn được duy trì và đợt điều chỉnh sau mức đỉnh lịch sử hôm vừa rồi chỉ mang tính kỹ thuật.. Mỗi lần giá vàng lập đỉnh mới, điều đó càng củng cố thêm cho mục tiêu 4.000 USD/ounce”, ông nói thêm.
Vàng, vốn thường thể hiện tốt trong môi trường lãi suất thấp và giai đoạn bất ổn, đã tăng giá gần 39% từ đầu năm đến nay.
Các nhà phân tích tại SP Angel, trong một ghi chú nhấn mạnh rằng, động lực chính hiện tại của vàng là việc các ngân hàng trung ương thuộc nhóm BRICS, đặc biệt là Trung Quốc, đa dạng hóa dự trữ USD và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn.
Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng liên tiếp những ngày qua và thị trường đã phản ánh vào diễn biến giá. Dù vậy, trong dài hạn, việc Fed có thêm những lần cắt giảm lãi suất tiếp theo - đồng USD suy yếu - có thể thúc đẩy giá vàng tăng trở lại.
KHÁNH MINH