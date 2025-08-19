Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng trên, giao dịch ở mức 123 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra.
| Giá vàng hôm nay (19-8): Vàng miếng lập đỉnh mới. Ảnh minh họa: 24h.com.vn
Đây là mốc lịch sử mới vừa được thiết lập. Trước đó, ngày 14-8, giá vàng miếng SJC tăng lên 124,7 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm nay, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 19-8 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 18-8
|Rạng sáng 19-8
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|123,5
|124,5
|124
|125
|+ 500
|+ 500
|SJC
|123,5
|124,5
|124
|125
|+ 500
|+ 500
|PNJ
|123,5
|124,5
|124
|125
|+ 500
|+ 500
|Bảo Tín Minh Châu
|123,5
|124,5
|124
|125
|+ 500
|+ 500
|Phú Quý SJC
|122,7
|124,5
|123
|125
|+ 300
|+ 500
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn các thương hiệu hôm nay bật tăng 200.000 - 500.000 đồng/lượng, niêm yết cao nhất ở mức 120,2 triệu đồng/lượng bán ra.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng.
PNJ tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu cũng bình ổn giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2 – 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý không đổi ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.335 USD/ounce, tăng nhẹ khoảng 1,4 USD/ounce so với phiên liền trước.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 18,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch khá cao của giá vàng miếng SJC so với giá thế giới.
|Giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng miếng SJC tới 18,3 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: Reuters
Giá vàng tăng nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong diễn biến địa chính trị có khả năng chi phối giá vàng, các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO cũng có mặt tại Nhà Trắng và dự kiến sẽ cùng Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận thêm trong ngày. Theo các chuyên gia, các cuộc họp tại Nhà Trắng sẽ có tác động tới giá vàng.
Tuy vậy, vàng cho đến nay vẫn không thể duy trì vững chắc trên ngưỡng 3.400 USD/ounce, dù thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và có thể có đợt cắt giảm thứ hai vào cuối năm. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.
Trong khi vàng vững giá, nhà đầu tư có thể tìm cơ hội ở các kim loại quý khác. Các chuyên gia vừa nâng dự báo giá bạc bình quân năm nay lên mức 34,21 USD/ounce, tăng 7% so với ước tính trước đó; giá platinum bình quân năm nay ở mức 1.160 USD/ounce, tăng 15% so với ước tính ban đầu.
ANH PHƯƠNG