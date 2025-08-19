Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng trên, giao dịch ở mức 123 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (19-8): Vàng miếng lập đỉnh mới. Ảnh minh họa: 24h.com.vn



Đây là mốc lịch sử mới vừa được thiết lập. Trước đó, ngày 14-8, giá vàng miếng SJC tăng lên 124,7 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm nay, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng gần 50% chỉ trong vòng hơn 8 tháng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 19-8 như sau: