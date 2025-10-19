Giá vàng hôm nay (19-10): Giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng trong nước hôm nay giảm cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với rạng sáng qua.

Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.