Giá vàng hôm nay (19-10): Giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng trong nước hôm nay giảm cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với rạng sáng qua.
Cụ thể, DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
|Giá vàng hôm nay (19-10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 19-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 18-10
|Rạng sáng 19-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|150,7
|152,2
|149,5
|151
|-1200
|-1200
|SJC
|151,5
|153
|149,5
|151
|-2000
|-2000
|PNJ
|151,5
|153
|149
|151
|-2500
|-2000
|Bảo Tín Minh Châu
|152,5
|153
|150,5
|151
|-2000
|-2000
|Phú Quý SJC
|151
|153
|149
|151
|-2000
|-2000
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu giảm so với rạng sáng qua.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Vàng nhẫn PNJ giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở ngưỡng 4.250 USD/ounce (tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Giá vàng thế giới nhìn chung giảm hơn 40 USD/ounce so với rạng sáng qua.
Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm. Ảnh: Getty
Giá vàng đang chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 5, do biến động thị trường bắt nguồn từ các chính sách thuế thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, tâm lý giới phân tích Phố Wall trở nên phân cực hơn sau đà tăng mạnh và cú điều chỉnh bất ngờ của vàng, trong khi nhà đầu tư Phố Chính (Main Street) vẫn giữ tâm lý ổn định.
“Tôi trung lập với vàng trong tuần tới. Vàng đã có chuỗi tăng rất tốt và có thể đang cần tạm nghỉ”, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định.
Ông Adam Button, trưởng chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com dự đoán: “Giảm! Tôi muốn thấy một nhịp điều chỉnh về 4.000 USD/ounce. Đây là đợt tăng kéo dài nhất trong nhiều năm và một cú thoái lui thực sự sẽ giúp xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho mốc 5.000 USD”.
“Không đổi! Sau những đợt tăng dữ dội vừa qua, giá vàng có thể dao động lên, xuống. Tôi không kỳ vọng đợt bán tháo mạnh nào, bởi các yếu tố cơ bản thúc đẩy nhu cầu vàng suốt 3 năm qua vẫn nguyên vẹn. Một nhịp nghỉ ngắn sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng dài hạn”, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định.
Trong khảo sát tuần này của Kitco News, 15 chuyên gia tham gia: 9 người (60%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giảm và 2 người (13%) nhận định giá đi ngang.
Trong khi đó, từ 265 phiếu bầu trực tuyến, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ tâm lý lạc quan: 180 người (68%) kỳ vọng giá tăng, 48 người (18%) dự báo giảm và 37 người (14%) dự đoán giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.
KHÁNH MINH