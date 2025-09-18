Giá vàng hôm nay (18-9): Đứng yên sau ngày bật tăng chóng mặt

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 3.661,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng nhẹ 0,02% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 0,7 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.661,7 USD/ounce (tương đương khoảng 117,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Thị trường vàng đang chứng kiến đà mua mới, với giá vàng đang tiến gần hơn đến mốc 3.700 USD/ounce khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm và sang năm 2026.

Đúng như dự đoán, Fed đã cắt giảm lãi suất xuống mức từ 4,00% đến 4,25%. Đồng thời, các dự báo kinh tế cập nhật cho thấy lãi suất quỹ Fed đang giảm so với ước tính trước đó, ngay cả khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Thị trường vàng đã chuyển sang vùng tích cực trong phản ứng ban đầu trước việc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ chuyển hướng tập trung sang thị trường lao động đang chậm lại của nền kinh tế.

“Các chỉ số gần đây cho thấy tăng trưởng hoạt động kinh tế đã chậm lại trong nửa đầu năm. Tăng trưởng việc làm đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Lạm phát đã tăng và vẫn ở mức cao”, ngân hàng trung ương cho biết trong tuyên bố chính sách tiền tệ của mình.

Cùng với việc cắt giảm lãi suất hôm nay, dự báo lãi suất quỹ liên bang được cập nhật của Fed - còn được gọi là biểu đồ điểm - cho thấy khả năng sẽ có thêm một lần cắt giảm nữa trong năm nay và hai lần cắt giảm vào năm tới. Ước tính trung bình của ngân hàng trung ương cho thấy lãi suất quỹ liên bang sẽ kết thúc năm ở mức 3,6%.

“Biểu đồ điểm cập nhật cho thấy sẽ có thêm 2 lần cắt giảm 25 điểm cơ bản được thực hiện trong năm nay, với thêm 50 điểm cơ bản được thực hiện vào năm tới, tiếp theo là một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản duy nhất vào năm 2027, tất cả đều mang tính ôn hòa hơn đáng kể so với dự kiến và cho thấy việc cắt giảm trước mắt tương tự như những gì đường cong lãi suất OIS đã chiết khấu gần đây”, Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, cho biết.

Bên cạnh việc điều chỉnh dự báo lãi suất, Fed vẫn đang duy trì một lộ trình khá ổn định.

Các ước tính mới nhất cho thấy Fed dự kiến nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm nay, tăng nhẹ so với ước tính 1,4% hồi tháng 6. Tăng trưởng được dự báo đạt 1,8% vào năm tới, tăng so với ước tính trước đó là 1,6%. GDP dự kiến sẽ tăng trưởng 1,9% vào năm 2027, tăng so với dự báo trước đó là 1,8%. Trong triển vọng đầu tiên cho năm 2028, Fed dự báo mức tăng trưởng 1,8%.

Xét về thị trường lao động, Fed dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4,5% trong năm nay, không thay đổi so với ước tính hồi tháng 6. Tỷ lệ này dự kiến sẽ giảm xuống còn 4,4% vào năm tới, giảm nhẹ so với dự báo trước đó là 4,5%. Đến năm 2027, Fed dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 4,3%, so với ước tính trước đó là 4,4%. Đến năm 2028, tỷ lệ này dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống còn 4,2%.

Trong khi đó, Fed không kỳ vọng lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% cho đến năm 2028. Theo dự báo mới nhất, Fed dự báo lạm phát cơ bản ở mức 3,1% trong năm nay, không đổi so với tháng 6. Lạm phát dự kiến sẽ vẫn ở mức cao 2,6% trong năm tới, tăng so với ước tính trước đó là 2,4%. Giá tiêu dùng cơ bản dự kiến sẽ tăng 2,1% vào năm 2027, không đổi so với dự báo trước đó.

Theo bình luận mới nhất từ Bank of America (BoA), vàng vẫn đang trên đà đạt 4.000 USD/ounce vào quý II năm 2026. Mặc dù vàng có vẻ đang bị kéo căng quá mức trong ngắn hạn, BoA tin rằng thị trường vẫn được hỗ trợ tốt khi Fed tìm cách giảm lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Cụ thể, BoA lưu ý rằng giá vàng đã tăng trung bình khoảng 13% trong vòng 12 tháng sau khi Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, phản ứng này có vẻ khá dè dặt, bởi giá vàng đã tăng gần 40% từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích cho biết: "Kim loại quý này có mối tương quan với lãi suất danh nghĩa kỳ hạn 30 năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại khi lãi suất chuẩn của Fed tăng lên gần 5%".

BoA cũng nhận thấy sự suy yếu ngày càng tăng của đồng USD - khi các quốc gia bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của đồng tiền này là đồng tiền dự trữ của thế giới - như một sự hỗ trợ bổ sung cho kim loại quý này.

Các nhà phân tích cho biết: "Do chịu ảnh hưởng nặng nề từ bối cảnh kinh tế vĩ mô này, các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng cường nắm giữ vàng. Các cơ quan quản lý tiền tệ hiện sở hữu nhiều vàng hơn trái phiếu kho bạc, mặc dù tốc độ mua vàng của họ đã chậm lại so với năm ngoái”.