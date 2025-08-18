Giá vàng hôm nay 18/8/2025: SJC lập đỉnh cao mọi thời đại, cán mốc 125 triệu

Chiều nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Lúc 14h51' hôm nay (ngày 18/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.349,5 USD/ounce, tăng 3,3 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước cũng được điều chỉnh tăng theo diễn biến của giá vàng thế giới.

Lúc 10h43', giá vàng 9999 của SJC được nâng lên mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức mở cửa sáng nay.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng được nâng lên mức 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng theo xu hướng của giá vàng thế giới.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 117.000.000 + 400.000 119.500.000 + 400.000 Doji 117.000.000 + 500.000 120.00.000 + 500.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 18/8

Đầu phiên giao dịch 18/8, giá vàng 9999 của SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).