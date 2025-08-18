Giá vàng hôm nay 18/8/2025 đi ngang chờ tin từ Fed, SJC có giữ được kỷ lục?

Ngày 15/8, tại Anchorage (Alaska), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, tập trung bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, hai bên vẫn chưa công bố bất kỳ thỏa thuận nào.

Thị trường vàng đã đóng cửa trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Kết quả cuộc gặp này có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng, chủ yếu thông qua yếu tố rủi ro địa chính trị. Vàng được biết đến là một tài sản trú ẩn an toàn, giá của nó thường tăng khi có những bất ổn trên thế giới.

Tuần này, các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hàng loạt dữ liệu kinh tế và các sự kiện quan trọng từ ngân hàng trung ương này sẽ là yếu tố định hình xu hướng trong những ngày tới.

Giá vàng dự báo đi ngang trong tuần. Ảnh: Chí Hiếu

Biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về lạm phát và lộ trình lãi suất.