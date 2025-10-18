Giá vàng hôm nay 18/10/2025: Mỗi ngày 1 giá, vàng tiến sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10/2025

Lúc 20h ngày 17/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.317 USD/ounce, tăng 0,89% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 ở mức 4.327 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, lập mức kỷ lục mới. Hợp đồng tương lai vàng Comex tháng 12 chạm mức cao nhất là 4.392 USD/ounce. Thị trường toàn cầu có xu hướng né tránh rủi ro mạnh vào cuối tuần, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng mạnh.

Lo ngại về các khoản vay xấu tại hai ngân hàng khu vực của Mỹ làm dấy lên quan ngại về chất lượng tín dụng và cho thấy sự mong manh của thị trường chứng khoán trị giá 28.000 tỷ USD. Cổ phiếu ngân hàng Mỹ tiếp tục giảm, sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Năm khiến thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu chao đảo.

Nhà đầu tư lo ngại rủi ro tiềm ẩn vẫn chưa được bộc lộ hết, mặc dù một số chuyên gia cho rằng đợt bán tháo này chỉ mang tính tạm thời và các ngân hàng khu vực vẫn dự phòng tốt cho các khoản lỗ tiềm năng.

Zions Bancorp và Western Alliance Bancorp tiết lộ các khoản lỗ do gian lận cho vay, trong đó ngân hàng con của Zions - California Bank & Trust - đã cho vay 60 triệu USD. Các tiết lộ này khiến 74 ngân hàng lớn nhất của Mỹ mất hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường trong tuần.