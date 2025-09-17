Giá vàng hôm nay 17/9/2025: Thêm chỉ đạo ‘nóng’ của Thủ tướng, SJC có thể giảm mạnh?

Giá vàng thế giới hôm nay 17/9/2025

Tới 20h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.690 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.728 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 16/9 cao hơn khoảng 40,6% (tương đương tăng 1.065 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 118,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 16/9 (giờ Việt Nam) hạ nhiệt sau khi tăng vọt lên gần ngưỡng 3.700 USD/ounce. Áp lực bán chốt lời và sự thận trọng của giới đầu tư trước một bước ngoặt chính sách tiền tệ của Mỹ là yếu tố kìm hãm vàng đi lên.

Trong phiên giao dịch đêm 16/9, thị trường vàng chùng lại sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ khá tích cực, tăng 0,6% trong tháng 8. Thông tin này làm giảm bớt đôi chút nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ. Nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng giảm nhẹ. Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng bán lẻ trong tháng 8 chỉ ở mức 0,2%.