Giá vàng hôm nay 17/8/2025 vàng miếng SJC ‘neo cứng’ trên đỉnh cao

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi kỳ vọng lạm phát tăng cao hơn.

Đại học Michigan công bố kết quả sơ bộ của cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 8 là 58,6, thấp hơn so với kết quả cuối cùng của tháng 7 là 61,7. Dữ liệu này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, các nhà kinh tế dự báo là 62.

Giám đốc Khảo sát người tiêu dùng Joanne Hsu cho biết, tâm lý người tiêu dùng giảm 5% trong tháng 8, chấm dứt chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp. Nguyên nhân phần lớn xuất phát từ lo ngại gia tăng về lạm phát.

Theo bà Hsu, điều kiện mua sắm hàng hóa lâu bền đã giảm 14%, xuống mức thấp nhất trong một năm, do giá cả cao. Tình hình tài chính cá nhân cũng giảm nhẹ vì những lo ngại về sức mua, dù tài chính cá nhân được kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ thu nhập tăng.