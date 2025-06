Giá vàng hôm nay 17/6/2025: Bất ngờ trượt dốc, vàng SJC và nhẫn trơn sẽ về đâu?

Dữ liệu kinh tế yếu hơn thường có thể hỗ trợ giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, thị trường vàng dường như vẫn đang chịu áp lực từ các yếu tố khác.

Các nhà đầu tư và phân tích sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế vĩ mô sắp tới để đánh giá rõ hơn về xu hướng của nền kinh tế Mỹ và tác động của nó đến các thị trường tài chính toàn cầu.

Cuộc xung đột Israel - Iran vẫn tiếp diễn, duy trì sự thận trọng nhưng chưa đến mức hoảng loạn trên thị trường. Một công ty phân tích nhận định rằng chừng nào giá dầu thô không tăng vọt, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ không quá lo lắng.

Trong một diễn biến khác từ thị trường châu Á, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo 6%. Sự tăng trưởng chậm lại này được cho là do tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Trung Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế trong nước. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hiệu quả bước đầu của các chính sách này.