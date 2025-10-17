Giá vàng hôm nay 17/10/2025: Tăng liên tiếp 2 triệu/ngày, liệu có còn sóng mới?

Giá vàng thế giới hôm nay 17/10/2025

Lúc 20h ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.251 USD/ounce, tăng 0,99% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 ở mức 4.261 USD/ounce.

Giá vàng thế giới duy trì vững chắc trên mức 4.200 USD/ounce, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố báo cáo cho thấy sự suy giảm mạnh trong lĩnh vực sản xuất.

Chỉ số triển vọng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tháng 10 đã giảm xuống âm 12,8 điểm, trong khi tháng 9 phục hồi mạnh lên 23,2. Số liệu này thấp hơn nhiều so với dự báo 8,6 trong tháng này.

Báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất trong khu vực đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3. Điều này có thể làm gia tăng sự bất ổn về sức khỏe kinh tế Mỹ, trong khi triển vọng chung vẫn khó xác định.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang New York cho biết khảo sát sản xuất Empire State của họ đã tăng lên 10,7 trong tháng 10, cho thấy sự cải thiện đáng kể so với mức âm 8,7 trong tháng 9. Các nhà phân tích nhận định rằng những số liệu kém khả quan sẽ tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại quý này.