Giá vàng hôm nay (16-9): Thấp nhất trong hơn một tuần qua

Giá vàng tăng và dao động gần mức cao kỷ lục vào thứ Hai đầu tuần, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này - sự kiện có thể định hướng cho phần còn lại của năm.

Giá vàng thế giới tăng 35 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện neo ở mốc 3.678 USD/ounce (tương đương khoảng 117,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châugiảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ.

Thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư - lần đầu tiên kể từ tháng 12 - mặc dù theo công cụ FedWatch của CME, một số nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào một đợt giảm mạnh hơn, tới 50 điểm cơ bản.

“Dự báo về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hầu như đã được phản ánh vào giá lúc này”, Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định và cho rằng có thể sẽ có thêm một hoặc hai lần giảm lãi suất nữa trước cuối năm.

Mức 3.700 USD dường như là mục tiêu tăng tiếp theo, với các mốc quan trọng khác ở mức 3.730 và 3.743 USD trong ngắn hạn, Grant bổ sung.

Theo Trưởng phòng phân tích thị trường Tim Waterer, tại công ty môi giới đầu tư KCM Trade, xu hướng chốt lời của các nhà giao dịch và sự phục hồi nhất định của đồng USD đang gây áp lực lên giá vàng. Trong khi đó, triển vọng tăng giá vẫn còn nguyên, một giai đoạn củng cố hoặc một đợt điều chỉnh giảm nhẹ không phải tin xấu. Ông Waterer cho rằng, các đợt giảm giá có thể hỗ trợ tham vọng đưa vàng đạt đến các mục tiêu giá cao hơn trong tương lai.

Rủi ro đối với vàng thế giới trong tuần này là Fed có thể sẽ không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo có thể diễn ra. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

KHÁNH MINH