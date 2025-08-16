Giá vàng hôm nay 16/8/2025 đảo chiều tăng, vàng SJC vẫn đắt đỏ chưa từng có

Lúc 20h (ngày 15/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.341 USD/ounce, tăng 0,2% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.349 USD/ounce.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố doanh số bán lẻ đã tăng 0,5% trong tháng trước, sau khi đạt mức 0,6% trong tháng 6. Dữ liệu này phù hợp với kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng chung của tháng 7 là 0,5%.

Báo cáo cho biết trong 12 tháng qua, doanh số bán lẻ đã tăng 3,9%, trái ngược với kỳ vọng tăng 3,5% và sau mức tăng 4,4% của tháng 6.

Doanh số cốt lõi (không tính doanh số bán xe) đã tăng 0,3% trong tháng trước, phù hợp với mức tăng trưởng 0,3% theo dự đoán và so với mức tăng 0,8% của tháng 6 đã được điều chỉnh tăng.