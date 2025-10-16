Giá vàng hôm nay (16-10): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng sốc từng giờ

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 16-10 như sau:

Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng thêm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu đồng loạt được điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.

SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 144,2 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,9 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).