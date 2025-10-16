Giá vàng hôm nay (16-10): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng sốc từng giờ

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng thêm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng.
Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 16-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 15-10
|Rạng sáng 16-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|144,1
|146,1
|146
|148
|+1.900
|+1.900
|SJC
|144,1
|146,1
|146
|148
|+1.900
|+1.900
|PNJ
|144,1
|146,1
|146
|148
|+1.900
|+1.900
|Bảo Tín Minh Châu
|144,9
|146,4
|146
|148
|+1.100
|+1.600
|Phú Quý
|143,5
|146,1
|145,4
|148
|+1.900
|+1.900
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu đồng loạt được điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.
SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 144,2 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,9 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
|Giá vàng hôm nay (16-10): Tăng sốc từng giờ. Ảnh minh họa: tienphong.vn
Như vậy, chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng 9,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn đã tăng 8-17 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng tới 63,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng khoảng 62-67 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Còn trên thị trường tự do, giá vàng tăng không ngừng. Chiều qua, một số cửa hàng thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 161 triệu đồng mua vào và 164 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 16 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 4.211 USD/ounce - tăng thêm 56 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 14 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng thế giới đã vượt mốc 4.200 USD/ounce, lập mức đỉnh mới trong phiên giao dịch hôm nay khi nhu cầu các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn tăng lên trước lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài.
|Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo đánh giá của các chuyên gia, sự leo thang gần đây trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm gia tăng mức độ bất ổn trong triển vọng tăng trưởng kinh tế, và điều đó khiến việc hạ lãi suất nhanh chóng trở nên cấp thiết hơn.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, đang xem xét kiểm soát việc bán “tất cả các phần mềm quan trọng” cho Trung Quốc.
Trong khi đó, đáng chú ý, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vừa tiếp tục phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, một yếu tố được xem là tích cực cho thị trường kim loại quý.
Phát biểu tại một hội nghị kinh tế, ông Jerome Powell cho biết, Fed đang hướng tới việc cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này. Ông nhấn mạnh rằng, tốc độ tuyển dụng tại Mỹ đang chậm lại và thị trường lao động có thể còn suy yếu hơn, đồng thời cảnh báo rằng số lượng vị trí việc làm giảm có thể sẽ sớm được phản ánh trong tỷ lệ thất nghiệp.
Cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 28, 29-10 tới đây. Powell cũng cho biết, do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, Fed phải dựa vào các nguồn dữ liệu thay thế để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.
Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số đồng USD giảm nhẹ, giá dầu thô cũng đi xuống, hiện giao dịch quanh mức 58,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,032%.
ANH PHƯƠNG