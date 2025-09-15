Giá vàng hôm nay (15-9): Giảm mạnh, tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với đầu tuần trước

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giữ ổn định so với phiên giao dịch rạng sáng qua. Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 128,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 600.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 15-9 như sau:

Vàng

Rạng sáng 14-9

Rạng sáng 15-9

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

SJC

128,1

131,1

128,1

131,1

-

-

DOJI

128,1

131,1

128,1

131,1

-

-

PNJ

128,1

131,1

128,1

131,1

-

-

Bảo Tín Minh Châu

128,1

131,1

128,1

131,1

-

-

Phú Quý SJC

127,5

131,1

127,5

131,1

-

-



Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay