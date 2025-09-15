Giá vàng hôm nay (15-9): Giảm mạnh, tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với đầu tuần trước

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng hôm nay giữ ổn định so với phiên giao dịch rạng sáng qua. Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 128,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không đổi ở cả hai chiều.
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 600.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 131,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả hai chiều.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 15-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 14-9
|Rạng sáng 15-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|128,1
|131,1
|128,1
|131,1
|-
|-
|DOJI
|128,1
|131,1
|128,1
|131,1
|-
|-
|PNJ
|128,1
|131,1
|128,1
|131,1
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|128,1
|131,1
|128,1
|131,1
|-
|-
|Phú Quý SJC
|127,5
|131,1
|127,5
|131,1
|-
|-
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giữ mức ổn định so với hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên vẫn neo ở mức rất cao.
|Ảnh minh họa: thuonggiaonline.vn
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 3.646 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,03% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 1,2 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.646 USD/ounce (tương đương khoảng 116,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.
|Ảnh minh họa: kitco.com
Giá vàng tuần qua tiếp tục có một tuần giao dịch mạnh mẽ. Vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.590,69 USD/ounce. Diễn biến tăng giá mạnh được ghi nhận trong suốt các phiên và trên tất cả các khu vực trong tuần. Sau nhiều lần nỗ lực phá vỡ vùng giữa 3.650 USD/ounce, các nhà giao dịch Bắc Mỹ đã đưa giá lên mức cao nhất trong tuần, lên tới mức 3.674 USD/ounce rồi giảm trở lại, đóng cửa ở mức 3.643 USD/ounce vào phiên cuối tuần.
Theo Kitco News, thị trường vàng kết thúc tuần ở mức cao kỷ lục mới, khi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đã "bật đèn xanh" cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chu kỳ nới lỏng lãi suất. Vấn đề mà các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hiểu hiện nay là thị trường vàng đã được định giá ở mức nào, khi kim loại quý này đóng cửa tuần ở mức trên 3.600 USD/ounce.
Theo ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, mọi diễn biến đều cho thấy vàng sẽ còn tăng giá. Ông cho biết, giá vàng đang phản ánh sự đồng thuận rộng rãi về hướng đi chung của thị trường. Và ông Daniel Pavilonis dự báo giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay.
Theo các chuyên gia, với tình hình thị trường lao động Mỹ ngày càng xấu đi, trong khi lạm phát tương đối ổn định, do đó, Fed được nhận định sẽ giảm lãi suất 0,25% vào tuần tới. Nếu Fed chỉ giảm lãi suất 0,25%, thì gần như đã phản ánh vào giá vàng tuần này. Do đó, động thái này của Fed có thể sẽ không đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh hơn, thậm chí giá vàng có thể giảm, nếu Fed cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tác động của việc cắt giảm lãi suất lần này đến thị trường lao động cũng như áp lực lạm phát.
Tuy nhiên, nếu Fed giảm lãi suất 0,5%, thì có thể sẽ tiếp tục đẩy giá vàng tuần tới tăng mạnh hơn nữa, không ngoại trừ khả năng giá vàng tuần tới sẽ vượt 3.700 USD/ounce, tùy thuộc vào mức độ bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell sau cuộc họp.
Khả năng này là rất thấp, vì theo công cụ Fedwatch cả CME Group, hiện chỉ có khoảng 6,6% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,5% trong cuộc họp tuần tới.
Ông Lukman Otunuga, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cũng cho rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất 0,5%, thì có thể dễ dàng đẩy giá vàng tuần tới lên trên 3.700 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư nên kiềm chế sự phấn khích. Bởi vì, thị trường đang chỉ đặt kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25%, nên tất cả phụ thuộc vào biểu đồ chấm được cập nhật - yếu tố có thể quyết định liệu giá vàng có thể tiếp tục đà tăng hay trải qua giai đoạn điều chỉnh.
Tuần này, thị trường vàng chờ đợi những thông tin quan trọng, tập trung vào Khảo sát sản xuất tại Empire State của Hoa Kỳ (thứ Hai); Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ (thứ Ba); Số lượng nhà khởi công và giấy phép xây dựng tại Hoa Kỳ, Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada, Quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (thứ Tư); Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ, Khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philly, Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (thứ Năm).
TRƯỜNG AN