Giá vàng hôm nay 15/6/2025 tiến gần mức cao kỷ lục, vàng SJC tăng vọt

Kết phiên 14/6, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 117,8-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 113,7-116,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 115-117 triệu đồng/lượng, không đổi so với mức chốt phiên hôm trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chốt tuần giao dịch ở mức 3.430 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.452 USD/ounce.

Căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy giá vàng đạt mức đóng cửa tuần kỷ lục trên 3.400 USD/ounce. Hiện vàng vượt trội so với đồng USD, vốn đang gặp khó khăn trong việc thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn. Chỉ số USD Index chốt tuần giao dịch ở mức 98,13, giảm 1% so với một tuần trước.